9隻貓熊不夠看 日將向陸再租１隻

2018年04月09日 21:22 旺報 李鋅銅

日本目前飼養9隻大熊貓（台灣稱貓熊），但仍覺得不夠，最近希望再向大陸租借1隻大熊貓，若大陸同意，新來到的大熊貓最可能去的地點是仙台市的八木山動物公園或王子動物園，但目前大陸尚未對此回覆。一般認為，日本此舉是希望表示兩國關係改善的象徵。

日本外相河野太郎今年1月訪問大陸，曾向大陸政府官員提出大熊貓租借請求。日本也有媒體指出，日本首相安倍晉三也可能向大陸就租借大熊貓議題呼籲合作。今年3月23日，日本內閣官房長官菅義偉曾在記者會上表示，自己對外交往來的詳情不予置評，但大熊貓受到民眾的廣泛喜愛，若能再成功從大陸租借，日本政府將表示歡迎。

日本政府相關人士本月7日透露，日本政府已經向大陸提出了新的大熊貓租借請求。主要是今年適逢《日中和平友好條約》締結40周年，日方有意將此作為兩國關係改善的象徵，但大陸至今仍未回覆。

目前，日本國內已飼養9隻大熊貓，包括東京上野動物園3隻、神戶市立王子動物園1隻，及和歌山縣白濱町娛樂設施「冒險世界」5隻。

去年6月出生的熊貓寶寶「香香」，6個月後首次與遊客見面，在日本引發轟動，東京上野動物園也時隔6年再次出現年度入園人數超過400萬人次的熱潮。動物園上一次突破400萬人次是在2011年，當時是「香香」的父母「力力」和「真真」開始面向公眾亮相。此外，與「香香」面向公眾亮相同時開通的熊貓館影片，網上直播已超過2000萬次流覽，「熊貓效應」帶來的遊客熱潮十分明顯。

此次若大陸答應新租借1隻大熊貓，仙台市的八木山動物公園或王子動物園將成為熱門的接納動物園。其中，八木山動物公園是東日本大地震的重建象徵，希望通過租借大熊貓給東日本大地震中經歷過災害的孩子們加油打氣。王子動物園在2010年雄性熊貓「興興」離世後只剩下1隻雌性熊貓「旦旦」，也希望找到新對象。

(旺報)