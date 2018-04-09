奪華鼎獎最佳女配角 張榕容謝好多「第一次」

2018年04月09日 20:08 中時 潘鈺楨

張榕容輕鬆駕馭黑色禮服，優雅上台領獎。（澤東提供）

華鼎獎8日晚間在澳門舉行，張榕容憑電影《妖貓傳》獲頒最佳女配角。她領獎時感謝「楊貴妃」一角讓更多觀眾認識她，「《妖貓傳》是我第一次和陳凱歌導演合作，受益良多，也是我第一次扮演古裝角色，更是我第一次試著用安靜的力量表達最大的情感，這些第一次讓我可以站在華鼎獎舞台上。」

張榕容接演《妖貓傳》初期，因混血臉孔備受質疑，直到電影上映後才漸獲外界肯定。面對讚譽她看得很淡：「我很幸運能夠遇到這個角色，也感謝陳凱歌導演幫助我演出這樣的氣質。」自勉未來不管是順境逆境，都不要忘記第一次接觸戲劇的感動。

張榕容當晚以香檳色吊帶禮服長裙亮相典禮紅毯，再換上大氣的黑色禮服出席頒獎典禮，風靡全場。今天正逢她30歲生日，身材已經相當纖細的她被問生日願望，竟然嚷著「瘦下來」，自我要求極高。她過去3獲金馬最佳女主角提名，拿過亞太影與台北電影節影后，坦言從影多年，對電影的熱愛是她始終充滿力量的原因，「不同類型的角色，只要有意思、有挑戰都想試一試。」

張榕容接下來會有不同類型的角色與觀眾見面，今年預計發表3部作品，包括與朱亞文合作的《歡迎來到熊仁鎮》、有蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）參與的《素人特工》，還有搭檔李治廷的《合法伴侶》。

(中時)