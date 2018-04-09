李沛旭告別腹肌男自嘲「胖到不成人形」！背後暗藏對女友的貼心

2018年04月09日 20:17 中時 林淑娟

李沛旭練得超級壯，拍戲還自帶便當。（蘇蔓攝）

李沛旭練得超級壯。（蘇蔓攝）

李沛旭練得超級壯。（蘇蔓攝）

李沛旭練得超級壯。（蘇蔓攝）

李沛旭在新戲演老gay。（蘇蔓攝）

李沛旭在新戲演老gay。（蘇蔓攝）

李沛旭在新戲演老gay，與賴琳恩、陳昊森靈魂交換。（蘇蔓攝）

李沛旭去年主演華劇《只為你停留》，遇到製作公司東映老闆欠債跑路，他和許多演員、工作人員至今都沒領到酬勞，他最近與同門的賴琳恩及新人陳昊森一起主演KKTV、野火娛樂《美男魚澡堂》，感嘆自己一年只拍一部戲還遇到被倒帳，也該出來賺錢了，「畢竟還有房貸要繳」！許久沒公開露臉的他，被發現身材又大了好幾號，也告別腹肌男，連媽媽都看不下去問他：「你真的喜歡你自己這樣喔？」

李沛旭前陣子練到「史上最重」的87公斤，逼近90大關，他坦言，不僅媽媽語重心長「明示」他這樣太肥、不好看，女友蔡淑臻知道他現在改往健力方向訓練，且一旦訂定目標就會努力達成，也很擔心他體重迅速增加、膝關節會因此受傷，「她有時坐在旁邊看我練，還會問我：你以前會這麼喘嗎？」他笑說，胖子確實比較容易喘，也不怕冷，膝蓋也確實因此受過傷。他手臂目前已經粗壯到約17吋，「想看可以到多大！或許可以壯到20吋。」

事實上，他刻意增重還有一個貼心的原因，女友蔡淑臻這兩年深受腳傷所苦，必須放棄最愛的運動，她經常沮喪自己因此變胖，李沛旭說，蔡淑臻其實一點都不胖，是她對自我要求太高了，所以他常安慰她：「妳放心，妳在我旁邊，沒有人會覺得妳胖，你至少還可以胖10公斤！」

李沛旭剛出道時最瘦僅60公斤、27腰，前幾年身材練得很精壯時一直維持在70公斤以內，體脂也在10上下，現在胖到沒腹肌，甚至自嘲一度胖到「不成人形」、根本就是跟自己宣戰，他笑說：「現在很多男孩出來了，鮮肉的天下，不跟他們爭，專心當男人。但也是因為變胖，詹哥（詹仁雄）才找我演這角色！」由於還有健身目標要達成，拍戲時他每天自己帶便當，前一晚就會先把隔天的午、晚餐準備好。

他在《美男魚澡堂》飾演一位老gay，意外交換靈魂後，詮釋天菜直男小鮮肉的純愛，他說自己12年沒演出同志角色，更預告將在螢幕獻出第一次的男男吻。被問最想跟劇中哪一位主演交換靈魂，李沛旭跟陳昊森都想跟賴琳恩交換，因為「想體驗這麼受矚目女生的生活」，賴琳恩則自信表示，最想做自己。

(中時)