最辣人妻賴琳恩自曝泡湯有罩門：我很保守！

賴琳恩。（蘇蔓攝）

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賴琳恩。（蘇蔓攝）
賴琳恩、李沛旭、陳昊森在新戲靈魂交換。（蘇蔓攝）
賴琳恩、李沛旭、陳昊森在新戲靈魂交換。（蘇蔓攝）
李沛旭新戲演同志。（蘇蔓攝）
陳昊森。（蘇蔓攝）
賴琳恩、李沛旭、陳昊森在新戲靈魂交換。（蘇蔓攝）
賴琳恩、李沛旭、陳昊森在新戲靈魂交換。（蘇蔓攝）

賴琳恩最近主演KKTV、野火娛樂《美男魚澡堂》，該劇主場景是大澡堂，但她說自己其實是個很保守、容易害羞的人，無法在大家面前全裸，至今從來沒跟好友一起洗過澡或泡大眾池，不過倒是很愛跟老公陳乃榮一起去泡湯。「但這次拍戲時很開心，第一次在眾多裸男前拍戲，還有不小心跌倒撲倒在裸男的身上戲碼。」

賴琳恩劇中靈魂交換後，必須詮釋「老同志」，她笑說，一開始讀本時就以喜劇的演法來讀本，結果讀完本就被製作人和導演約談，「希望我演法稍微收斂，不要那麼誇張」。她透露為了這次演出，有詢問過身旁的同志友人，他們皆說「如果自己變成女人，一定會比女生還要女人。」也因此，她在表演的呈現上除了較為喜劇的演法外，更添加了許多女人味的部分。

陳昊森以《紅色氣球》中的男男CP嶄露頭角、成為同志新天菜，他透露確實男粉絲變多，他常透過網購買內褲，當時還是用本名陳世承，有次到便利商店取貨時，發現已經有人幫他付錢了，再過一陣子，發現連內褲都收不到了，他還氣得客訴，直到他把送件地址改到他家、親自到樓下取貨時，被快遞表白「我是你粉絲，你訂的內褲都在我那邊」，讓他哭笑不得。

KKTV與野火娛樂製作公司合作原創電速劇「彩虹六部曲」之《美男魚澡堂》，用「愛」做為出發點，並以顏色為主軸，期待透過不同面貌的愛情故事，反映出每個人對愛的共同渴望。繼網路口碑爆表的《紅色氣球》、《第一次》後，KKTV與野火娛樂推出「彩虹六部曲」之《美男魚澡堂》，邀請李沛旭、賴琳恩與陳昊森擔任主演，導演稅成鐸透露，通常男生、女生的代表色分別是藍色與紅色，而紫色是這兩個顏色的融合，因此本劇以「紫色」為代表色，透過互換身體交換生活和社會位置的男女，帶領觀眾去了解在不同性別中，不同角度的愛，就是《美男魚澡堂》對愛的描述。該劇預計於7月份播出。

(中時)

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