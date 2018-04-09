國家兩廳院新任藝術總監交接 劉怡汝為藝術家釋出利多

台北國家兩廳院藝術總監交接，由國家表演藝術中心董事長朱宗慶(中)監交，李惠美藝術總監(左)期滿卸任，由曾任兩廳院副總監的劉怡汝接任。(台北國家兩廳院提供)

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國家表演藝術中心國家兩廳院今(9)日下午於國家音樂廳大廳舉行藝術總監交接典禮，由國家表演藝術中心朱宗慶董事長監交，李惠美藝術總監期滿卸下國家表演藝術中心國家兩廳院第一屆藝術總監職務，由曾任兩廳院副總監多年的劉怡汝接任。

劉怡汝表示，希望可以把台北國家兩廳院打造成藝術工作者的家，「如果沒有藝術家，這兩棟房子就只是空殼。」劉怡汝希望藝術家們在兩廳院可以實現理想發揮更多可能性；未來兩廳院售票系統的大數據可以做深度分析，在合法的情況下回饋給表演藝術團隊，讓團隊可以有更多行銷利器，找到屬於自己的觀眾群。

「我希望大家來兩廳院看表演，不只是放鬆，而是讓藝術帶著我們發揮創意，找到更多的可能性。」劉怡汝表示，過去在雲門劇場工作的時候，她偶爾也會客串劇場導覽，「有設計師會跟我說，只要腦袋靈感空空，他們就會去看雲門演出，看完之後就好像充電了一樣，這讓我聽了很感動。」劉怡汝說，她希望可以為各種族群打造告示各樣的演出，「表演藝術的確可以讓人整理思緒，不只是放鬆，更是充電。」

劉怡汝也宣布了二位副總監人選，分別由長期服務於兩廳院的許美玲擔任業務副總監，人事部經理呂岳霖擔任行政副總監，劉怡汝表示，目前藝術副總監一職她也正尋覓適合人選當中。

甫卸任藝術總監一職的李惠美，在台北國家兩廳院付出了青春歲月，她從節目承辦人做起，一路從票務科長、節目經理、舞監、副總監、代理總監至藝術總監，深受栽培。為人直率、熱情，有責任感，李惠美表示，經驗的養成和政策實踐，需要時間醞釀和累積，尚未完成的，很期待劉怡汝總監可以繼續推動，「我相信兩廳院的團隊會持續努力與藝術家共榮，讓兩廳院成為大眾最愛造訪、最有溫度的藝文場館。」未來她也會繼續為台灣表演藝術環境繼續付出。

監交人國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，李惠美總監是兩廳院從頭至尾，一路培養出來的優秀人才。四年的總監工作，為兩廳院做了很多的累積，也開創許多的未來可能性，一路走來對表演藝術的熱情、投入以及努力追求，可以說是「用情至深」，相信她將來也會持續發揮，貢獻社會。

朱宗慶表示，一棒接一棒，新任藝術總監劉怡汝，過去曾在兩廳院服務七年，除推動兩廳院改制為行政法人、組織改造，以及曾經擔任副總監、代理總監的工作之外，也在北藝大藝術資源暨推廣教育中心擔任執行長六年，「我也期許劉怡汝總監能夠帶領專業團隊，延續兩廳院先前所打下的基礎來幫助藝術家、表演團隊的發展，整合能量，持續帶動表演藝術發展。」

(中時)

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