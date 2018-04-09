上班如廁滑倒不算工傷？德國也有恐龍判決

2018年04月09日 21:53 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據德國之聲中文網8日報導，德國法律對勞動者的權益保護十分周全，即便是下班後去商店購物時不慎受傷，勞動者也能獲得工傷保險的賠付。然而，上周德國一法庭判決卻令人大大跌破眼鏡：在工作場所的廁所內滑倒，不算是工傷。

2017年1月，德國西南部小城海爾布隆一名機械師在工作場所的廁所內不慎滑倒，頭部撞到了洗手台。這名倒楣的機械師此後繼續堅持工作，直到下班後才去醫院就診，並被診斷為腦震盪，在醫院裏躺了四天。隨後，行業工傷保險協會還拒絕認定這起事故為工傷，認為上廁所完全是私事，與工作內容無關。

機械師顯然不認同這一觀點，遂將此案訴諸法庭。他強調，事發時，廁所的地板上有肥皂水，因此雇主應當為企業內部場所的缺陷承擔責任。但是，海爾布隆社保事務法院並不支持他的觀點。法庭認為，上廁所純粹是私人事務，而且不論是公共廁所還是私家廁所，地面都有可能因沾有肥皂水而濕滑，因此當事企業的廁所並沒有「特別的、與工作場所相關聯的危險」。

德國之聲中文網報導說，法官在判決書中寫道：「如廁行為本身，是為了滿足自身需求，因此這是私人性質的、工傷保險範圍之外的行為。」判決書還強調，從工作崗位前往廁所以及返回途中發生的事故，都應算作工傷保險範圍，但是在廁所內發生的事故則不能視作工傷。

海爾布隆社保事務法院作出此類判決，已非首次。早在2012年，該院裁定一名戴姆勒（Daimler）員工在工傷事故訴訟中敗訴。這名員工在公司餐廳內因踩到一灘沙拉醬汁而不幸滑倒，導致手臂骨折。工傷保險協會也認為這不算工傷，理由則是進食純屬私人行為，與勞動內容無關。法庭認同了工傷保險協會的觀點。

事故是否被認定為工傷，直接關係到受傷員工獲得的賠付金額。按照德國法律，工傷員工的醫療費用、誤工費用由工傷保險全額賠付。而因私人事故受傷，醫療保險則只是支付部分費用，剩餘部分需要由員工自行承擔。

不過，對於雇主而言，這並沒有太大差別：企業按照工資比例，為每名員工繳納工傷保險及部分醫療保險；究竟是醫保公司還是工傷保險來執行賠付，對企業的開支並無直接影響。

據報導，在社交網絡平台上，許多網友都對海爾布隆社保事務法院的判決表示難以理解。有人問道：「上下班的路途都是工傷保險的範圍，為什麼8小時上班期間上廁所卻不是？這實在太荒唐。」還有人戲謔地呼籲商業保險公司盡快開發新業務，推出「廁所事故保險」。

也有網友向倒楣的機械師出主意，認為他應該放棄工傷訴訟，轉而去普通法院發起直接針對雇主的「過失傷害」訴訟；該網友指出，肥皂水、沙拉醬汁都是不應該出現在廁所或餐廳地板上的東西，這些場所的經營者對使用者的人身安全負有責任。

機械師的代理律師溫克勒（Soren Winkler）也抓住這一點強調，工作場所的廁所地板濕滑，這絕對不能算作私人事務：「廁所是由雇主設立並負責維護的，因此必須對這一空間內的危險負責，尤其是地板濕滑時。」

目前，這名機械師已經向上級法院提起上訴。

(中時)