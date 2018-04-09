NONO長了半圈皮蛇 老婆傻用牙籤刺破險截肢

2018年04月09日 20:40 中時電子報 施品瑜

天后蔡依林過年期間曾因帶狀皰疹病毒感染住院，這種長在三叉神經上的疾病俗稱「皮蛇」，只要太忙或太過勞累就容易罹患。近來女星朱海君上中天《金牌大健諜》就透露老公NONO曾得過3次皮蛇，她原先以為是水泡，便拿牙籤刺破，未料後來越發嚴重，就醫後才發現差點鬧出人命。

朱海君近日上《金牌大健諜》聊到NONO得皮蛇的經歷，表示一開始出現在腳踝，看起來像QQ的珍珠粉圓，後來越長越大，「我以為是水泡，就用牙籤刺破，想讓它快點結痂，接著再塗上涼涼的萬金油消腫，沒想到後來長到半圈，我才驚覺不對勁，趕快叫NONO去看醫生。」結果醫生診斷老公是帶狀皰疹，如果戳破恐會導致感染，變成蜂窩性組織炎，嚴重的話還可能要截肢。而在現場的王健宇醫師也說，皰疹帶有高濃度的病毒，戳破的話容易散播病毒。

侯昌明透露老婆曾雅蘭出外景時也長過皮蛇，忍5天才回台就醫。（圖／中天提供）

另外，侯昌明透露老婆曾雅蘭也長過帶狀皰疹，稱有次去日本出外景，出發前3天，對方的後頸突然很不舒服，本來以為是太累落枕便去按摩，帶著貼布和肌肉鬆弛劑就出國工作，未料到日本隔天就長出疹子，導致她的耳朵臉頰非常刺痛，當下就拍照傳給認識的醫生，醫師懷疑是帶狀泡疹，忍了5天回台灣後才去看醫生。

(中時電子報)