解放軍空軍首推粵語版短片

友善列印
旺報
呂佳蓉

為了向海外華人宣傳軍力，中共解放軍對外推出3種語言版本的短片，介紹轟-6K與神威大隊的故事，除了中英文版本外，還推出了粵語版的解說，這是解放軍多年來首次的嘗試與創新。據大陸媒體報導，短片展現出轟-6K飛行員在出航西太平洋、戰巡南海中的豪氣干雲。

此次釋出的短片題目為《神威與戰神相約》，長度約3分20秒，採集轟-6k前往西太平洋、巡邏南海，以及其它戰鬥飛行的片段。片中一開頭就指出，強軍是強國標配，作為一個強國，必有一支能夠維護國家主權安全發展利益的強大軍隊，被譽為「戰神」的轟-6K轟炸機近幾年亮劍於天空，投送大國之威。

作為大陸空軍最受矚目的戰機之一，轟-6k從2015年開始的遠海遠洋訓練都未缺席。轟-6系列飛機設計團隊負責人何勝強指出：「我們搞轟炸機的一直沒有停歇。未來轟炸機的作戰使用模式的設計與技術標準的設計，應該掌握在我們手裡，我們應該是引領者。」

據報導，曾航測珠穆朗瑪峰、空投空爆原子彈和氫彈的神威大隊為大陸轟炸機的種子部隊，見證了轟炸機的整個發展歷程。在1996年3月的一場軍演表現出色後，中央軍委通令嘉獎，空軍授予「神威大隊」的榮譽稱號。而換裝戰神轟-6K後，部隊戰力更倍增。

近來，神威大隊前出島鏈、戰巡南海、礪劍高原。空軍神威大隊所在師師長郝建科表示，神威大隊展開遠海遠洋訓練，符合相關國際法和國際實踐，不管誰來干擾，還是要一如既往。空軍神威大隊所在團副團長高夫地在片中也說：「以後我們還要常去多去、常飛多飛，飛出我們的鐵血膽氣，飛出我們的打仗本領。」

(旺報)

波音與通用原子分別公布MQ-25無… 美軍舉辦70英哩行軍賽 紀念二戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。