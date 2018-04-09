解放軍空軍首推粵語版短片

2018年04月09日 21:29 旺報 呂佳蓉

為了向海外華人宣傳軍力，中共解放軍對外推出3種語言版本的短片，介紹轟-6K與神威大隊的故事，除了中英文版本外，還推出了粵語版的解說，這是解放軍多年來首次的嘗試與創新。據大陸媒體報導，短片展現出轟-6K飛行員在出航西太平洋、戰巡南海中的豪氣干雲。

此次釋出的短片題目為《神威與戰神相約》，長度約3分20秒，採集轟-6k前往西太平洋、巡邏南海，以及其它戰鬥飛行的片段。片中一開頭就指出，強軍是強國標配，作為一個強國，必有一支能夠維護國家主權安全發展利益的強大軍隊，被譽為「戰神」的轟-6K轟炸機近幾年亮劍於天空，投送大國之威。

作為大陸空軍最受矚目的戰機之一，轟-6k從2015年開始的遠海遠洋訓練都未缺席。轟-6系列飛機設計團隊負責人何勝強指出：「我們搞轟炸機的一直沒有停歇。未來轟炸機的作戰使用模式的設計與技術標準的設計，應該掌握在我們手裡，我們應該是引領者。」

據報導，曾航測珠穆朗瑪峰、空投空爆原子彈和氫彈的神威大隊為大陸轟炸機的種子部隊，見證了轟炸機的整個發展歷程。在1996年3月的一場軍演表現出色後，中央軍委通令嘉獎，空軍授予「神威大隊」的榮譽稱號。而換裝戰神轟-6K後，部隊戰力更倍增。

近來，神威大隊前出島鏈、戰巡南海、礪劍高原。空軍神威大隊所在師師長郝建科表示，神威大隊展開遠海遠洋訓練，符合相關國際法和國際實踐，不管誰來干擾，還是要一如既往。空軍神威大隊所在團副團長高夫地在片中也說：「以後我們還要常去多去、常飛多飛，飛出我們的鐵血膽氣，飛出我們的打仗本領。」

(旺報)