張立昂掉3米坑洞 和她上演史上最「深」初相遇

2018年04月09日 20:43 中時 林淑娟

張立昂與葉星辰為《三明治女孩的逆襲》在三米深坑洞拍戲吃盡苦頭。（三立）

張立昂與葉星辰為《三明治女孩的逆襲》在三米深坑洞拍戲吃盡苦頭。（三立）

張立昂與葉星辰為《三明治女孩的逆襲》在三米深坑洞拍戲吃盡苦頭。（三立）

張立昂與葉星辰主演台視、三立偶像劇《三明治女孩的逆襲》本週日即將首播，日前拍攝兩人初次見面卻掉進坑洞劇情，劇組找來挖土機挖了超過3米高的坑洞，兩人就窩在洞裡，張立昂表示，當天台中天氣不錯，拍攝還算順利，但蚊蟲非常多，一叮咬酒是紅腫一大塊，拍往上爬畫面時，還被碎石刮傷，過程像拍災難片，葉星辰除了不慎扭到腰，掉落的泥土和碎石甚至直接命中眼睛，讓她痛得哇哇叫。陷在3公尺坑洞中的兩人苦嘆，真是史上最「深」初相遇。

張立昂在拍攝時有段有趣插曲，原來劇組安排他在洞內與蟑螂大戰，因此放一隻活蟑螂在張立昂腿上，但又不能拍牠，只見蟑螂一直往大腿內側爬， 張立昂笑說，很擔心會爬到重要部位，到時啪一聲打下去，一定會用力打到重要部位。

張立昂這次角色跳脫以往冷酷，飾演理性、實事求是、個性果斷但說話卻尖銳的執行長，他笑說最困難部分應該是說話反應快又尖銳，毫不留情面，這跟本尊的個性落差較大，他一開始擔心hold不住尖酸，所以很緊張，也努力雕琢、想學毒舌派，但噹人又要幽默感，所以在拍戲現場噹人的實驗對象當然就是「三明治女孩」葉星辰。

葉星辰首次與張立昂合作，經過拍戲的相處，她發現張立昂就是悶騷的人，演戲和私下有極大落差，葉星辰笑說：「有時拍戲結束會去看剛才拍攝的畫面，我忍不住就會讚美他帥又上鏡，沒想到他竟會靦腆害羞。」

張立昂覺得葉星辰是百分之百的元氣女孩，開朗活潑但卻很孩子氣，是拍戲現場的開心果，不過他很投入角色，只要見面就忍不住會想噹葉星辰幾句。但他說，這次拍攝非常開心，最主要是角色開朗，可以讓他放鬆，他承認以前拍戲一直比較ㄍㄧㄣ，現在則嘗試不一樣的狀態來面對鏡頭。

(中時)