世足開踢剩兩個月 日本男足無預警開除洋教頭

日本足協無預警開除波士尼亞籍的男足國家隊教頭哈利霍濟奇（Vahid Halilhodzic）。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

距離俄羅斯世足賽開踢只剩兩個多月，日本足協9日卻無預警宣布，開除波士尼亞籍的總教練哈利霍濟奇（Vahid Halilhodzic），原因是他已經無法獲得球員信任，由足協技術總監西野朗臨危受命，帶領「藍武士」出征俄羅斯。

「這是個緊急狀況，我們做出這個決定，希望能提升獲勝的機率，即使只有高一點點，」日本足協會長田嶋幸三在記者會上表示，「但世足賽剩下兩個月，接任者我們別無選擇，只能從協會內部拔擢最了解這支球隊的人選。」

西野朗曾在2008年帶領大阪飛腳稱霸亞冠聯賽，也榮膺當年亞足聯年度最佳教練。（美聯社）

西野朗過去以執教J聯盟大阪飛腳的成績最為顯赫，曾在2008年帶領該隊稱霸亞洲冠軍聯賽，也贏得當年的亞足聯年度最佳教頭獎。此外，他也是1996亞特蘭大奧運日本男足代表隊的總教練。

哈利霍濟奇在2014巴西世足賽帶領阿爾及利亞殺入淘汰賽，隔年3月被日本足協聘任。他雖然帶領日本連續第6屆打入世足賽，但過程並非一帆風順，上月下旬日本和兩支未打入世足的國家踢國際友誼賽，結果最後一刻才以1比1逼和馬利，再以1比2不敵烏克蘭，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

「對馬利與烏克蘭的比賽後，球員們和教練之間的溝通與信任都直直落了。」田嶋坦承說。

西野朗重整藍武士的時間相當急迫，日本6月19日將在俄羅斯世足賽首戰哥倫比亞，接著於小組賽對決塞內加爾與波蘭，盼能第3度晉級世足淘汰賽。日本曾在2002、2010年兩度打入16強，但也都沒能走得更遠。

(中時電子報)

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