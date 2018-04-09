日本研究指出多吃「這三寶」 讓你超長壽

2018年04月09日 21:11 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「長生不老」一直都是人類追求的目標，目前世界上最長壽的人類為122歲，而日本的長壽人口一直以來都相當多，因此也有了「長壽大國」之稱，不過這些長壽人類的養生秘訣到底是什麼呢？

根據早安健康報導，日本就調查了1000名健康長壽的年長者，從飲食來觀察健康的秘訣，結果發現「膳食纖維」跟健康有的極大的關聯，以往大家對膳食纖維的印象都是改變便祕的良方，不過現在有越來越多研究顯示它對健康有許多好處，且在此次的長壽調查中，也發現膳食纖維與預防老化有著深刻的關聯。

研究結果顯示，健康的人都攝取了相當多的膳食纖維，對於血管、腸胃與大腦都有諸多好處。現代人的飲食精緻化，據台灣癌症基金會統計，有高達90%的國人膳食纖維攝取不足，與衛福部建議的一日攝取量25g-35g相比，男性日平均攝取僅13.7g、女性僅14g，攝取量嚴重不足。對此日本健康節目也提供了以下三樣膳食纖維最高的蔬菜，讓你多吃更健康。

高麗菜的膳食纖維相當多。(圖/shutterstock)

1、 預防腦老化：高麗菜

近期許多研究都發現，大腦與腸胃之間有著緊密的關聯，如果維持良好的腸道健康，就能預防認知機能低下的效果。因此多吃高麗菜是很好的選擇，主要是高麗菜裡頭含有大量的膳食纖維，且煮熟後體積雖縮小，卻不影響膳食纖維的效果，比起其他膳食纖維含量高的食材，能更輕鬆地吃進許多。

多吃牛蒡能更長壽。(圖/shutterstock)

2、 預防腸老化：牛蒡

膳食纖維能夠排除體內宿便，避免毒素囤積，且還能成為嘗到好菌的餌食，幫助重整腸道環境，甚至還有研究指出，膳食纖維攝取不足，會讓腸道細菌在腸壁上開出孔洞，讓人變得容易生病，由於人體的免疫細胞有6-7成是由腸道控制，因使養好腸胃可說是提升全身免疫、長壽關鍵。因此牛蒡用來攝取膳食纖維可以說是非常有效率的選擇，牛蒡的水溶性和不融性膳食纖維比例均衡，對於維持良好的腸道健康很有幫助。

3、 預防血管老化：茼蒿

茼蒿的膳食纖維豐富，還含有鉀，能排出體內多餘鹽分，能期待改善高血壓的效果，吃火鍋時它配著高蛋白食材—牛肉一起吃，能成為血管的材料，讓血管更健康。

(中時電子報)