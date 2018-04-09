小外省麵食館進軍苗栗苑裡展新店

2018年04月09日 21:12 工商 曾麗芳

小外省麵食館苑裡店提供多款麵點、滷味及港點。（圖／曾麗芳）

小外省麵食館苑裡店還提供多款麵點、滷味及港點、異國料理。（圖／曾麗芳）

小外省麵食館的杭州八寶甜飯，頗受饕客好評。（圖／曾麗芳）

位於台中7期惠文路的「小外省麵食館」，每到午、晚餐時段總是高朋滿座，很多饕客都是衝著小外省招牌的紅燒牛肉麵、番茄牛肉麵、餡餅、蔥油餅等北方麵食而來！由於小外省已在台中做出口碑，最近揮軍苗栗縣苑裡鎮世界路一段開設苑裡店，將北方麵食的美味延續到苗栗餐飲市場。

小外省麵食館創辦人陳永康最自豪的招牌紅燒牛肉麵，湯汁濃郁、香氣繞鼻，半筋半肉、略咬即散的大肉塊，讓人感到美味又滿足。陳永康表示，道地外省紅燒牛肉麵的湯頭，一定是用獨家炒製的豆瓣醬調煮而成；而牛肉麵另一個美味重點就是肉塊。

陳永康特別選用吃牧草長大的澳洲牛，飼養時間3至4年，成長期足夠，肉質成熟而結實、耐滷；此外，小外省只取筋分布較多的前腱，並挑大小差不多的牛腱，火喉及料理時間好掌控；炒製肉塊過程中，不加一滴醬油，完全用豆瓣帶出牛肉香氣，再加辛香料調味拌炒，最後才加水以慢火滷煮而成，因此，煮出來的牛肉才會特別嫩香入味。

此外，麵條是特別請製麵廠揉製的手工麵條，口感滑Q彈牙，與牛肉湯形成絕配。

店裡另有一款麵食，被陳永康取名為「無緣參賽的番茄牛肉麵」。陳永康說，台北曾連續舉辦幾屆牛肉麵節，讓他看了躍躍欲試！於是苦心研發，選用大量番茄、蔬菜熬煮出湯底，再加上少許豆瓣醬釣出蔬果的的甜味，搭配上他細心滷製的牛肉塊，終於煮出令他滿意的牛肉麵。

正當他信心滿滿、準備北上參賽時，卻傳來台北牛肉麵節停辦的消息！陳永康笑著說，番茄牛肉麵雖然無緣參賽，卻深獲顧客喜愛，成為店內的人氣美食，才不枉費他的用心研發。

小外省麵食館苑裡店還提供多款麵點、滷味及港點、異國料理，包括榨菜肉絲麵、餛飩麵、酸辣麵、海鮮麵、榨醬麵、麻婆蓋麵、麻辣回鍋肉麵、水餃、餡餅、蔥油餅、燒賣等等，另外還有鳳爪、叉燒包、流沙包、醉雞、腐皮蝦捲、打拋豬肉麵、南洋咖哩雞肉麵等，料理種類豐富，因此成為苑裡當地民眾聚餐、宴客的新選擇！

(工商)