太嚇人！《鬼病院：靈異直播》刊廣告遭拒

《鬼病院：靈異直播》讓觀眾身歷其境。（車庫娛樂提供）

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時報周刊
溫博鈞

話題恐怖電影《鬼病院：靈異直播》，在韓上映時連續八天強壓《一級玩家》占據票房冠軍，目前累積觀影人次已達224萬8495人，票房已突破5億台幣（資料來源：KOFIC，截至4月8日）。本片也將於4月20日在台灣上映，為能讓許多台灣觀眾知道這部精采恐怖新作，片商原打算在Google和YouTube刊登廣告，但卻被以「駭人聽聞的內容」遭拒，可見驚悚可怕程度非比尋常。

韓國知名媒體平台也邀請了當紅男子團體「MONSTA X」成員，在廢棄的地下室中觀看《鬼病院：靈異直播》，所有成員們邊看邊尖叫，隨著電影中的角色們的行動而坐立不安，他們也對以第一人視角的拍攝方式感到佩服，覺得更能身歷其境讓可怕程度更上一層。這股「鬼病院」熱潮至今持續在韓延燒中，劇中關鍵的「402號房」和可怕的聲音特效也在網路上成為熱門的惡搞素材。

《鬼病院：靈異直播》以韓國的昆池岩精神病院為故事主軸，此地被選為世界七大毛骨悚然禁地之首。據傳，當時因為此精神病院的病患陸續離奇死亡，迫使昆池岩精神病院在90年代關閉。一網路廣播節目招募膽大之士來一同參與「恐怖實境體驗秀」前往昆池岩探險，他們將進行鬼屋探險直播。為了吸引更多人觀看直播，主持人暗中設下陷阱，當他們越深入醫院禁地卻愈來愈失控，那些受虐致死的冤魂潛藏在黑影之中將對其伸出鬼爪……。電影將於4月20日在台上映。

(時報周刊)

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