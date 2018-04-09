美軍舉辦70英哩行軍賽 紀念二戰巴丹死亡之旅

2018年04月09日 21:32 中時電子報 江飛宇

超過100多名的美軍現役士兵，攜帶著超過16公斤的行軍裝備，在酷熱的科威特進行長達70英哩(112公里)的疾走，這批士兵從3月28日出發，要趕在4月9日時抵達。他們不光是鍛練體魄，更重要的是以行動紀念二戰時期的「巴丹死亡行軍」(Bataan Death March)事件，這是美軍的傷痛史，也是日軍在亞洲戰場的三大歷史暴行之一。

美國陸軍網(army.mil)報導，日軍在1941年12月8日發動珍珠港事件的幾乎同時，立即對美國駐菲律賓殖民地發動偷襲，之後美軍在巴丹半島苦守了一段時間，最終在3月糧盡援絕，最高指揮官麥克阿瑟撤往澳洲，而留下的7萬名美菲聯軍決定投降，然而日軍驅趕他們必須到120公里外的歐唐諾戰俘營(Camp O'Donnell)報到，然而這段路的死亡人數比戰爭還多。

參與了這段行軍，目前駐防科威特，美軍第28步兵師的威斯利．明辛中尉(Wesley Mincin)向媒體解釋：「當年守在菲律賓的就是美軍第28步兵師，他們在投降後與菲律賓當地部隊強迫走60-70英里的路程，最終我們的菲律賓弟兄有5千至1萬8千人死亡，美軍士兵也有500名在行軍中喪生。」

巴丹戰役後，7萬多名美菲聯軍被日軍所俘，走了一段死亡率極高的行軍路。(圖/網路)

退役老兵愛德華．蓋特伍德中校(Edward Gatewood)是第一回參加這項紀念行軍，儘管他在服役期間沒有專門的行軍培訓，但仍然希望參加，他表示：「這是向那些過去的犠牲者表達的致敬，不只是美軍，也有當許多當年的平民。」

巴丹死亡行軍的相關紀念活動大多選在3月底進行，每年新墨西哥州會舉例行追悼會，今年倒是第一次在海外美軍基地進行。在科威特炙熱的環境，參與的士兵也沒把握能在有限時間內走完全程，不過多數觀眾與志願者，都會給他們鼓勵，並且提供珍貴的飲水。

明辛說：「在最壞的情況下，我可以舉起手來說我需要水，或者我做不到。然而當年就沒有那麼容易了。」

造成這場暴行的是日軍本間雅晴中將，戰後在馬尼拉軍事審判法庭，被認定為乙級戰犯，於1946年4月3日槍決。

(中時電子報)