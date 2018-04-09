蔡英文：游錫堃一月就說不選新北

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民進黨新北市長要派誰選？蔡英文總統今天接受電視台專訪時還原日前約談前行政院長游錫堃、立委吳秉叡及羅致政的過程。新北市議員不少人挺游錫堃參選。蔡英文則表示，游的態度很清楚，大約今年1月左右就告訴她沒有準備要選新北市，7日再談，態度還是一樣。

蔡英文表示，陸續約談游、吳、羅主要是分開來談，希望面對主席大家可以把心裡的話講出來，讓主席可以判斷，所以才一個一個跟他們談。接下來還會再約詢一些人做意見整合，希望是這禮拜就能做決定，決定了之後總統本人一定「登壇拜將」。

她也描述了與三人會談的內容；關於游錫堃的部分，她指出，過去她就跟游錫堃見過面，兩人也聊過天，也特別聊到新北市，當時大約是今年1月左右，「他跟我說他沒準備要選，現在他態度還是一樣。」

至於吳秉叡的部分，蔡英文嘉許吳秉叡過去這段期間的投入，讓民進黨在新北展現青壯世代挑戰的困難，吳秉叡當下也表示尊重黨中央最後做決定；至於羅致政的部分，羅在這局本來就不強求，所以兩人基本上只有以新北市大局的部分做交換意見而已，與三人的對談沒有不可告人或政治敏感的話題。

主持人詢問是否就是蘇貞昌出來選了，蔡英文則開玩笑表示，「就只是禮拜一你知道這件事，還是禮拜六你知道這件事的差別而已嘛！」但蔡英文強調還會再約談人，把所有人的觀察做一個總整理之後，再做一個最後的決定，「所以在沒有最後決定之前，我真的也不能告訴你。」

(中時)

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