匈牙利民粹執政黨大勝 歐盟剉咧等

2018年04月09日 21:52 中時 蔡鵑如

匈牙利國民議會選舉揭曉，標榜反移民的疑歐派右翼民粹政黨青年民主主義聯盟（Fidesz），雖然與盟友的總得票率沒有過半，但拜選舉制度之賜，仍在199席國會襲捲133席，達成超級多數地位，總理奧本（Viktor Orban）順利三連霸。龐大的民意基礎賦予奧本重塑國家的超大權力，甚至動手修憲，對歐盟其他國家來說無疑敲響警鐘。

奧本曾於1998至2002年擔任總理，在野8年後，Fidesz 在2010年捲土重來搶回政權，2014年依舊穩居第一大黨。1988年成立的Fidesz原本是自由派政黨，奧本也曾是自由派健將，立場反俄。但在奧本領導下，青年民主主義聯盟轉型為右翼政黨，歐盟擔憂，匈牙利已越來越像俄羅斯。這場勝仗，讓奧本成為該國自共產黨垮台後，上任期最久的領導人，當然也越來越像俄國總統普丁。

蓬勃的經濟發展雖然是奧本連任的因素之一，但勝利的最大推手仍是該黨的強烈反移民和疑歐立場，令歐盟相當頭痛。歐洲各國的右翼政黨都在第一時間向奧本道賀，匈牙利在歐盟的親密盟友─波蘭總理莫拉維茨奇在推特發文，稱「改革之路總是不易，但獲得社會過半支持，顯示辛苦值得了。」法國民粹政黨國家陣線領導人勒班女士，則歡欣形容這選舉結果是「了不起且徹底的勝利」，「民族主義很快將成為歐洲主流。」

(中時)