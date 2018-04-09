國際美聲交流！奧地利格拉茨男聲合唱團訪康橋

康橋國際學校小學部合唱團與奧地利格拉茨男聲合唱團合唱丟丟銅仔，為交流音樂會畫上完美的句點。（葉書宏翻攝）

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康橋國際學校小學部合唱團分為中、高年級兩團，常代表學校參加各式表演及比賽。（葉書宏翻攝）

音樂無國界！奧地利格拉茨男聲合唱團今（9日）下午參訪康橋國際學校青山校區，小學部合唱團與男聲合唱團共同在校內演藝廳演出，共度國際美聲交流音樂盛會，藉由音樂交流，讓雙方更加認識彼此文化。

男聲合唱團「Grazer Kapellknaben」自2003年成立，來自於奧地利第2大城市的格拉茨。合唱團成員皆為格拉茨城市的周邊學校招募而來，為7至24歲的男孩、青年學子們提供音樂專才教育外，團員每周都擁有自己專屬的獨唱發聲課。

格拉茨合唱團相當積極參與世界巡迴展演，以巡迴展演過包括希臘、匈牙利、烏克蘭、美國、澳大利亞等國家，此次由奧地利台灣辦事處長毛艾彬帶領訪台的48位成員皆有豐富的國際巡迴經驗，帶給康橋學生相當寶貴的音樂交流經驗。

值得一提，康橋國際學校青山校區小學部合唱團，自2005年成立至今擁有13年的歷史，學生團員以中、高年級做為區分，孩子透過甄選，利用社團及課後的時間練習，學校不僅具備完善、優秀的師資陣容，去年參加新北市106學年度學生音樂比賽，還奪下特優第2名的佳績。

音樂會中，康橋國際學校小學部合唱團除了帶給大家中、英文歌曲的合唱演出外，其中也穿插閩南語歌曲「四季的風」。格拉茨男聲合唱團也帶來了哈利路亞、閒聊波爾卡、及奧地利傳統民謠等多首曲目，而男聲合唱團演出中的帶動唱，更帶動所有觀眾的心，讓全場觀眾一起互動。

最後，由康橋中、高年級合唱團與男聲合唱團更合唱「丟丟銅仔」，美妙的人聲合作，為交流活動畫下完美的句點。

(中時)

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