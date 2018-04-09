國際美聲交流！奧地利格拉茨男聲合唱團訪康橋

2018年04月09日 22:29 中時 葉書宏

康橋國際學校小學部合唱團分為中、高年級兩團，常代表學校參加各式表演及比賽。（葉書宏翻攝）

音樂無國界！奧地利格拉茨男聲合唱團今（9日）下午參訪康橋國際學校青山校區，小學部合唱團與男聲合唱團共同在校內演藝廳演出，共度國際美聲交流音樂盛會，藉由音樂交流，讓雙方更加認識彼此文化。

男聲合唱團「Grazer Kapellknaben」自2003年成立，來自於奧地利第2大城市的格拉茨。合唱團成員皆為格拉茨城市的周邊學校招募而來，為7至24歲的男孩、青年學子們提供音樂專才教育外，團員每周都擁有自己專屬的獨唱發聲課。

格拉茨合唱團相當積極參與世界巡迴展演，以巡迴展演過包括希臘、匈牙利、烏克蘭、美國、澳大利亞等國家，此次由奧地利台灣辦事處長毛艾彬帶領訪台的48位成員皆有豐富的國際巡迴經驗，帶給康橋學生相當寶貴的音樂交流經驗。

值得一提，康橋國際學校青山校區小學部合唱團，自2005年成立至今擁有13年的歷史，學生團員以中、高年級做為區分，孩子透過甄選，利用社團及課後的時間練習，學校不僅具備完善、優秀的師資陣容，去年參加新北市106學年度學生音樂比賽，還奪下特優第2名的佳績。

音樂會中，康橋國際學校小學部合唱團除了帶給大家中、英文歌曲的合唱演出外，其中也穿插閩南語歌曲「四季的風」。格拉茨男聲合唱團也帶來了哈利路亞、閒聊波爾卡、及奧地利傳統民謠等多首曲目，而男聲合唱團演出中的帶動唱，更帶動所有觀眾的心，讓全場觀眾一起互動。

最後，由康橋中、高年級合唱團與男聲合唱團更合唱「丟丟銅仔」，美妙的人聲合作，為交流活動畫下完美的句點。

(中時)