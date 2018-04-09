柯文哲兩岸看法如何讓綠營接受？ 蔡英文：要靠柯市長智慧

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中時電子報

蔡英文總統9日晚間接受電視專訪，被問到台北市長選舉是否仍與柯文哲合作？蔡英文表示，這件事情還沒有開始整合，到現在沒有定論。

蔡英文表示，現在聽到的都是每一個人對於台北市選情的觀察，某些人對某些事情看的比較重，某些人對另外其他事情看的比較重，很多人都已經形成他自己的見解。但民進黨畢竟是一個政黨，黨裡有很多不同意見，必須進行整合。

蔡強調，這個整合的過程，順序是先處理新北，新北處理完以後，會處理台北市提名或者不提名。現在黨裡面確實有很多不同意見，所以在整合過程會再加一件事，台北市議員提名這禮拜會完成，完成後會把候選人找來好好談談，看他們對這一局的相法是什麼。也會跟基層，例如里長，大家好好談一談。黨內意見領袖也會找來談。如果期待今天給一個確切答案，是不可能的，因為還沒有。

蔡英文也表示，民進黨的傳統，基層的聲音詪黨內不同意見是需要整合的，黨主席不是自己可以拍板決定誰，黨主席在決定前要經過好幾層溝通與整合的過程。這次台北市提名或不提名，溝通與整合過程是非常複雜，而且是多層次的。

主持人問到「新勇哥物語」所傳出來蔡總統曾經見過柯文哲夫婦，已經講台北市就是要和他們合作，有這回事嗎？蔡英文表示不宜回應太多，不要過度政治化，很多傳聞都是片段，不代表最後整合的圖像。

蔡英文說，柯文哲自己要想一想，民進黨的支持是不是很重要？如果很重要，他要用什麼方式讓他對於兩岸的看法，能夠有「更平衡」的看法，讓民進黨的支持者覺得可以接受。柯文哲市長需要好好想一想。

媒體也問到，柯文哲的台灣價值要到什麼程度，才會被民進黨所接受？蔡英文表示，柯文哲要用什麼方式讓民進黨支持者感受到他對兩岸看法與民進黨有一定程度可以調和或是可以拉近，讓民進黨支持者覺得可以接受，這真的要靠柯市長的智慧。

(中時電子報)

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