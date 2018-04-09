台北捷運北投和蘆洲機廠 分遭闖入塗鴉破壞車廂

2018年04月09日 22:40 中時電子報 吳家詮

台北捷運北投、蘆洲二處機廠接連遭到入侵噴漆破化車廂，警方已組專案偵辦。（圖取自GOOGLE MAP)

台北捷運北投機廠和蘆洲機廠分別在今天（9日）和本月5日連續遭人入侵，共計有3列車廂遭到塗鴉破壞，目前車廂已經清洗乾淨，並由北捷公司聘僱保全負責安全管制，全案現由捷運警察及轄區警分局聯合偵辦中。

台北捷運說，機廠管制區域軌道有750伏特高壓電，千萬不要擅闖避免發生危險，如經警方查獲，將依《大眾捷運法》規定嚴懲，最高可處5萬元。

《台北捷運報馬仔》社團有網友指出，北投機廠竟遭不知名人士闖入，北捷301型2輛列車外體遭塗鴉噴漆，日前也有蘆洲廠遭闖入，一輛編號1403的371型371型列車也遭噴漆。另外，2016年5月也有遭塗鴉的車是381型列車。

警方調查，今天上午7時許捷運公司人員發現停放於機廠列車有2車廂遭塗鴉，轄區北投分局關渡所員警到場，調閱監視器發現當日凌晨1時至4時間案發地點出現微弱燈光，懷疑就是闖入者。

另外，本月5日10許停放於蘆洲機廠內列車有1車廂也遭塗鴉，轄區蘆洲分局集賢所員警到場，經查監視器鏡頭範圍未涵蓋案發地點，惟附近圍籬通道鎖頭損壞，犯嫌疑由該處入內犯案。

(中時電子報)