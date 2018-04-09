快速配鏡取件 眼鏡行沒說的祕密是…

2018年04月09日 22:37 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「假性近視」容易造成配鏡誤差

「很多人以為只要盯著機器內的熱氣球圖案幾秒鐘，待電腦『答答答』地偵測出眼球度數，就完成了驗光，其實，這才只是第一步，」楊琇琬說，電腦驗光的結果往往跟實際度數誤差很大，只能當參考用。

這是因為眼睛的睫狀肌有自動調節的能力，可隨著用眼的需要適時收縮。但現代人長時間近距離用眼，睫狀肌往往過度收縮，就容易造成暫時性痙攣、無法適時放鬆，產生俗稱的「假性近視」。

但機器只能偵測到眼球屈光的角度，無法分辨肌肉的收縮是暫時還是常態，還是得搭配人為的驗光法，實際測試不同矯正度數下的視力情況。「以前大家會以為電腦最科學，其實驗光反而要靠人，」楊琇琬說。

再加上「視覺」很主觀，很多時候連配鏡者自己也不見得能就影像的清晰程度做出比較。因此，除了基本的視力表外，驗光人員也會利用多重的視力測量方式來交叉比對、評估， 前前後後問下來，通常就可能花上10～15分鐘。

在切換矯正度數的過程中，若發現配鏡者睫狀肌太緊繃、調節反應較慢，也會利用「霧視法」協助配鏡者放鬆睫狀肌。

即使確認需要矯正的度數，配鏡人員有時也得再測量配鏡者眼球肌肉的調節能力、雙眼度數的平衡、以及配鏡者主觀的視覺感受。

長時間用3C，度數配太足看久易疲勞

聚英視光眼科診所視光師林揚瀚解釋，考量民眾使用手機、平板電腦的時間愈來愈長，但測量視力時是以6公尺的中距離作為預設，因此還會依照配鏡者的眼球肌肉調節能力來考慮是否減免度數，或另配度數較少的近距離用眼鏡，以避免長時間看近時眼睛容易疲勞。

而由於鏡片度數以25度為一級距，有時配鏡者往上增加一級，會感覺度數太深，降低一級卻又看不清楚。這時，通常就會把主力眼的度數配得較深。林揚瀚說，每個人的主力眼不同，配鏡人員也要現場測量。

最後，還要留時間現場試戴，遠、近的目標都要看，並且要看不同大小的字體。「視力是很主觀的，一定要跟配鏡人員充分討論，」林揚瀚說，雖一般會建議度數不必配到可看見1.0的度數即可，但有的人已經習慣配過多度數，讓字體呈現較黑才覺得夠清晰，若當場馬虎試戴或未表達清楚需求，最後再重驗光一次，反而更麻煩。

中華民國眼科醫學會祕書長蔡景耀說，對成人而言，眼球的發育已經穩定，配到不合適的眼鏡，雖不像兒童一樣會讓視力惡化，但眼鏡不合用，不僅影響工作，也容易眼部痠澀、易流淚、疲勞，頭暈脹痛。當看不清楚而拚命伸脖子、皺眉，還可能頸部痠痛或長出抬頭紋。因此，想要配一副完美又舒適的眼鏡，還是多留點時間給自己跟驗光人員吧！

完整視力檢查，不能只依賴電腦驗光

聚英視光眼科診所視光師林揚瀚說，完整的驗光，大致包括3大步驟：

步驟1：以電腦驗光初步了解配鏡者的客觀度數

1測量角膜屈光度數：主要是供驗光人員快速掌握配鏡者的度數範圍，作為主觀測量視力時的起始度數。

2測量瞳孔距離：因每個人兩眼距離不同，製作鏡片的技術人員需以此為依據，才能使鏡片上的焦點恰好落在兩眼的瞳孔中心點上。

Tip1 最好攜帶原本的眼鏡去驗光，可協助配鏡人員了解過去用眼狀況，找到看不清楚或不舒適的原因。

Tip2 睡眠不足、眼睛疲勞，都可能加深假性近視的程度。若要配鏡，最好選擇眼睛狀態好、睡眠充足的時段去配鏡。或至少在配鏡前，讓眼睛放鬆休息至少20分鐘左右，再開始驗光。

Tip3 如果平時有戴隱形眼鏡，驗光前，最好停戴2～3天，或當天改戴一般眼鏡去配鏡。因為隱形眼鏡直接服貼眼球，長時間配戴後，會使角膜因擠壓而暫時改變弧度，造成量測度數的誤差。

此外，因硬式隱形眼鏡不如軟式眼鏡柔軟服貼，對角膜形狀的改變也會較明顯。因此，配鏡人員有時也會建議戴硬式隱形眼鏡的患者，停戴1～2週，待角膜徹底恢復至原本弧度後，再回來驗光。

步驟2：主觀驗光確認矯正度數

1測量配鏡者主觀視力：利用視力表，找到配鏡者主觀能看到1.0的最少矯正度數。

2確認矯正度數：辨別紅色或綠色區域內的黑色字體何者顏色較深。（若感覺紅色區內的字體較深，則代表矯正的度數可能不夠，若綠色區內較深，則代表度數太深。）

3確認其他視力問題：驗光人員會請配鏡者分辨畫面中的線條是否一樣清晰？若感覺某些線條特別明顯、粗黑，就代表需要搭配散光度數的矯正。此外，也有些會以不同焦距的字體切換測試眼睛的調節能力。若調節能力較弱，通常就會建議度數需要根據不同距離做調整。

Tip1 若配鏡過程中感到眼部疲勞、緊繃，也可自行眺望遠方或閉眼約10秒鐘，讓睫狀肌放鬆後再繼續測量。

步驟3：決定最終的配鏡度數

1確認用眼需求：確認這副眼鏡要用來看多遠的距離、量測主力眼。

2現場試戴鏡片：走動3～5分鐘，嘗試看遠、看近的感受後，做出最終確認。

Tip1 瞳孔距離小的人，最好不要選擇大鏡框。因為每副鏡片的光學中心範圍都是固定的，框面愈大，鏡片中心需內移才能對準瞳孔中心，若沒注意對準，容易導致戴眼鏡時無法對焦或感到頭痛不適。

Tip2 若是鏡框形狀較寬扁，也要確認眼位的上下高度是否對齊。此外，有些鏡框設計會讓鏡片較貼近臉部，也可能要同時把度數稍微降低。

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(中時電子報)