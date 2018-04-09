孫越病況》謝玲玲：希望他不要受痛苦

謝玲玲談孫越。（資料照）

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謝玲玲去年曾回台義賣油畫。（資料照）
張小燕(格紋衣)、陳淑麗(白衣短髮)稍早到醫院探望孫越。（讀者提供）

曾是台灣家喻戶曉的女星謝玲玲，1995年與香港富商林建岳離婚後，近年投身公益。61歲的她是童星出身，9歲曾和孫越合拍電影《我女若蘭》，15歲時也和孫越、林青霞合拍《窗外》。她人在香港，今晚聽聞孫越住進加護病房並插管消息，她在電話中說，「希望他不要受痛苦，大家一起為他祈禱」。

謝玲玲8歲時被李行導演相中，演出電影《婉君表妹》，勇奪第4屆金馬獎最佳童星獎，隔年再以《我女若蘭》奪獎，星途順遂。事業當紅之際，24歲便嫁給林建岳，育有5子，從此隱退、移居香港，後因王祖賢介入，與林建岳離婚後投資房地產，躋身商界女強人。

提到小時與孫越的合作，她說至今能記得的不多，拍攝電影《我女若蘭》的時候，她演個小兒痲痺症的角色，孫越飾演家庭醫生，當時她因為年紀小，媽媽帶著她拍電影，在片場備受疼愛，當時孫越年約30歲，對她來說就是一個大哥哥，當時對孫越的印象是他很會照顧人、也會教她演戲。

她說有一場戲是孫越跟她戲裡的爸媽宣布她得了小兒痲痺症，那場戲她要哭得很慘，孫越看她急著培養情緒，跑到她身邊告訴她關於角色的故事，幫助她入戲，果然讓她一上戲就哭得唏哩嘩啦。5年前，張清芳回台灣時，曾邀她和孫越、張小燕一起聚餐，當時孫越對公益的投入令她十分敬佩。

(中時)

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