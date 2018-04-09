獨／蔡燦得情慾戲爆發 與鄭人碩飆口交戲喊太乾

2018年04月09日 22:58 中時 李承陽

鄭人碩（右）演親密戲先詢問蔡燦得有無禁忌。

安乙蕎（左）跟鄭人碩也有精彩對戲。

導演王威翔執導，蔡燦得、鄭人碩、柯叔元、安乙蕎主演的輔導金短片《那天星期三晚上》，內容探討家庭問題，在片長僅15分鐘的時間裡，導演安排了兩場寫實親密戲，一場是柯叔元車震戲；另一場高潮則是蔡燦得替鄭人碩口交的演出。

開拍第一天就先拍攝口交戲，現場劇組準備了很多「替代品」，先讓蔡燦得吸吮便利超商買來的熱狗，拍到一半發現效果不好，聲音太假，她向王威翔反應說：「是熱狗太乾了！」接著試拍了約5次，最後終於靠吸棒棒糖過關。

因為蔡燦得較少演出激烈的情慾戲，王威翔便請鄭人碩多帶領入戲，其實鄭拍親密戲都習慣先問對方有無禁忌，不僅是異性，連在《醉•生夢死》跟黃尚禾演床戲，也會顧慮對方感受，詢問之下得知蔡沒有禁忌，兩人就大方發揮。

片中蔡燦得跟柯叔元是元配，卻外遇搭上飾演麵包師傅的鄭人碩，在《海角七號》演出「大大」的安乙蕎則飾演女兒，王威翔表示劇本設定兩人選擇用口交取代床戲，是因為在15分鐘的短片裡頭，口交被女兒發現的震撼程度，遠勝過床戲，加上整場戲沒有對白，強調聲音表現，僅有女方不停的吸吮聲，更顯隱晦。

短片《那天星期三晚上》3月底殺青，預計下半年完成並陸續參加各影展。

(中時)