古天樂穿西裝玩穿越 大喊：不會又到秦朝了吧！

2018年04月09日 22:59 中時 陳張眾

為慶祝Brooks Brothers屆滿200周年，古天樂於紀念短片中大玩穿越梗，跟著金色小綿羊商標回到品牌創始的1818年。（Brooks Brothers提供）

已出道25年的香港男星古天樂，演出《神鵰俠侶》、《竊聽風雲》等不少膾炙人口的作品，今年靠著《殺破狼･貪狼》一舉入圍第37屆香港電影金像獎最佳男主角。日前古天樂為慶祝美國品牌Brooks Brothers屆滿200周年之歷史性時刻，特為其拍攝紀念短片，還在影片中大玩穿越梗。換上一襲運動夾克、扣領牛津襯衫的古仔，拿著品牌金色小綿羊吊飾回到Brooks Brothers創立之1818年等重要年分，對白中他更拿用熱播劇《尋秦記》中的角色故事自嘲，大喊：「又倒數？不是又要回到秦朝吧？」

被Brooks Brothers正式納入紳士家族的古天樂，以品牌中國及香港區男裝品牌形象大使的身分，在影片中展現其成熟、幽默的陽剛性格，他在接受訪問時也發表了自己對於經典的定義：「Classic不應該有時間限制，不論是100年或200年也好，透過不同的穿搭凸顯自己的個性，散發出時尚氣色。」

而被譽為經典的Brooks Brothers，除了是包含林肯、甘迺迪等歷屆美國總統於就職大典上的御用最愛外，1949年時具指標性的《VOGUE》雜誌，更讓穿著品牌粉紅色女裝襯衫的模特登上封面，這樣的傳統於2016年時被設計師Zac Posen承接，以上乘布料和浮印印壓技術結合演繹。

伴隨著品牌歷史性的光輝時刻，品牌亦選在即日起至4月30日止於臉書上推出「200周年溜搭小綿羊大賽」，邀請小綿羊粉絲們一同玩創意，用照片為Brooks Brothers慶生。凡投稿照片中出現門市櫥窗、Logo等元素，即有機會可獲正價商品禮卷，詳細活動資訊請見品牌官方臉書粉絲團。

(中時)