《時來運轉》眉角 – 林博泰：強投柯蕭「勝投場數」大小等你猜

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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、林博泰／台灣運彩總經理
《時來運轉》眉角 – 林博泰：強投柯蕭「勝投場數」大小等你猜

棒球「先發投手」的表現攸關整場比賽的勝負，好的「先發投手」可以有效壓制對手打擊及上壘，而且通常投球的局數可長達6到9局，相對可以減少後援投手(Bull Pen，牛棚)上場的局數及可能的變數，大大提高球隊獲勝的機會，也因此「先發投手」常常會是棒球賽事討論的焦點，台灣運彩也就幾位受矚目的「先發投手」開立特別項目玩法：「勝投場數大小」。

「勝投場數」是最常用來衡量「先發投手」表現的重要指標，在各大職棒的官方網站都有這項數據，以美職(MLB)為例來跟大家介紹這個指標及玩法。MLB的30個球隊，毎個球隊有5位「先發投手」，合計150位，上個球季的數據顯示，「勝投場數」最高為18場，共有2位，分別是道奇的「柯蕭」及印地安人的「克勞柏」，中位數為9場(排名第75及第76均為9場)。

先發投手「勝投場數大小」特別項目玩法及近5年例行賽勝場數統計。(圖/台灣運彩提供)

台灣運彩今年特別在「勝投場數」前20名的「先發投手」中擇定7位具代表性的投手(柯蕭、克勞柏、塞爾、薛茲爾、史崔斯柏格、維蘭德、塞維里諾)，提供特別項目玩法：「勝投場數大小」，大家可以就您喜歡或熟悉的投手預測其本球季的「勝投場數」是比台灣運彩開出的場數「大」或「小」。

例如「柯蕭」，台灣運彩開出的「勝投場數」為16.5，如果您認為「柯蕭」會勝17場以上，那您就可以買「大」，反之，如果您認為「柯蕭」會勝16場以下，那您就可以買「小」，簡單又好玩，非常適合有特定喜歡投手的彩迷投注。

(中時電子報)

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