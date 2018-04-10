潔癖妻拒行房長達2年 夫想離婚反遭打臉

2018年04月10日 00:01 中時電子報 呂承哲

台中一名張姓男子與周姓妻子結婚7年，育有一子，但夫妻倆分房睡已經長達4年，行房次數極少，張男表示2人至少已2年沒有發生性關係，甚至最近一次牽手是在3年前，妻子在家裡也不會打招呼。台中地院法官認為，2人婚姻仍有挽救餘地，且性生活也不是維繫夫妻關係的唯一管道，駁回張男的離婚訴求。

起訴書指出，張男指控妻子有潔癖，婚後家中大小事都由對方乾淨標準做事，且對人都是命令口氣，分房睡之後一切都是自行打理，讓他覺得自己只是一名房客，而非丈夫、父親，加上2人已經2年沒有行房，上次牽手甚至是在3年前，連在家裡遇見妻子，也互相不打招呼，只剩接送兒子一事可以交談。

對此，周女反駁，明明是丈夫不做家事，養育孩子也莫不關心，且經常發脾氣抱怨，下班還要回家照顧孩子、打理家務，卻只換來「做到累死活該」、「被罵一下會死喔」等話，也因生活繁忙拒絕行房，沒想到丈夫卻自己跑到書房睡。周女也指出，由於她容易過敏，所以需要擦藥，以及怕影響孩子健康，才會把衣物分開洗，沒想到丈夫連這樣的事情都要計較。

據《東森新聞雲》報導，法官認為，張男與周女是因為個性、生活習慣差異才會起爭執，且性生活也不是維繫夫妻感情的唯一要件，若男方能體諒女方心情，事情也不會淪落到這般田地。

從雙方證詞來看，法官認為，張男因為不滿意性生活才想離婚，但這是個人問題，加上周女曾提出婚姻諮商建議，不過張男拒絕，可見2人婚姻破裂張男要負的責任較重，現在卻先提離婚，法院決定駁回告訴。

(中時電子報)