律師說法》婚宴蟑螂亂入人生大事 只能認倒楣嗎…

2018年04月10日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

去年11月，宋姓、王姓母女檔佯裝新人親友，混入結婚會場白吃白喝，上台玩遊戲合照，被拆穿後惱羞成怒，裝可憐「我們是弱勢團體」，還嗆「弄我們母女倆，沒好下場」，引起網友撻伐。

婚宴蟑螂母女事後又爆出吃霸王餐小籠包，店家報警還揚言「找黑道處理」，王女另被友人指控，欠1600元借款至今不還，挨告詐欺，由於王女遲遲不出庭，士林地檢署發布通緝，上月30日凌晨逮到王女。

●法律評析

一、

刑法上的「詐欺罪」必須符合「施用詐術，使被害人陷於錯誤，進而處分財產而造成財產損害」的順序，前後不可顛倒，亦不可欠缺任一條件，才能成立詐欺罪。所以客觀要件的核心在於「施用詐術」，至於主觀上是一開始就想詐欺或是事中、事後，往往牽涉查證的問題。

詐欺罪構成要件四階段。(取自天秤座法律網)

二、

這裡的詐術是指傳遞不實的資訊，例如將仿冒品當作真品販賣、混種犬當作純種名犬販賣、冒充和尚化緣等，都是傳遞不實的資訊。如果資訊沒有真假之分，不會成立詐欺，例如介紹姿色漂亮美女，索取介紹費，但付費者，認為不是美女；另外，社會上假藉宗教真斂財的案例恐怕也難成立詐欺罪，因為宗教傳遞的資訊多屬未來之事，客觀上未來仍可能發生。詐欺罪判斷上需要精準，否則容易和商業行為產生衝突，因為商業行為競爭，誇大產品功能實屬常見，過度解讀詐欺，可能抑制商業活動。例如建商廣告宣稱地段佳，增值性高，保證未來一定獲利，購屋者購入後卻馬上慘跌，此案例並不會成立詐欺罪，因為涉及未來；如果廣告明確表示大巨蛋就蓋在旁邊，結果從未有此規劃，則此情況會成立詐欺罪；算命者收錢幫人改運，結果付費者運氣並未變好，因有涉及未來，所以也不是詐欺。

另外，對於內心事實的欺騙，也是詐欺，學說上稱為「默示欺騙」，例如明知沒錢卻去飯店吃飯，吃完後藉故逃離；未受主人邀請也沒給紅包卻參加他人婚宴用餐；明知身上沒錢卻打電話叫外送，並向店家推說晚點付錢，然之後就避不見面，以上案例皆是詐欺。因為進飯店吃飯的人都會被認定有給付意願和給付能力，店家不會事先詢問是一般社會正常的交易行為，點餐的行為表示自己有給付能力和意願，用完餐不付錢還自行離開，是欺騙行為；禮儀上受人邀請才會參加婚宴，而且禮儀上必須包紅包，冒充賓客白吃白喝亦未包紅包，也是給付能力和意願的欺騙，辦喜事的人因此受有財產上損失；叫外送，亦表示自己有給付意願和給付能力，但明知自己沒錢，而且也不打算吃完後付錢，仍是積極的詐欺行為。依上述對「詐欺」的說明，本案例是否成立詐欺罪自然容易判斷。

(中時電子報)