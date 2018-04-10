看到「性感裸女」會噴鼻血 男網友：是真的！

2018年04月10日 00:16 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

若是在路上看到有一個身材完美的美女走過，不管老女老幼都會多看幾眼，甚至這種情況在漫畫裡頭更是會誇張表現，漫畫裡頭就經常出現男性看到女性養眼畫面時「大噴鼻血」的情況，但你可能都會覺得這未免也太誇張，不過就有一名網友在網路上PO文表示「這是真的！」

男網友表示自己看到有人裸體真的噴鼻血。(圖/shutterstock，示意圖)

不過日本節目做了實驗，噴鼻血失敗。(圖/shutterstock，示意圖)

有名網友在網路論壇《Meteor》上發文表示，自己在連假期間跟一群朋友到花蓮玩，一大群男男女女一起住在民宿裏頭，就在大家在民宿門口準備集合出門玩時，其中一名女性友人一直沒有出現，原PO表示自己是總召個性又比較急，他就直接衝上樓去催促她，沒想到原PO一打開門就看到了女性友人正在換衣服，當場就看到「淺藍色胸罩」映入眼簾，原PO說自己雖然當下立刻轉身把門關上，此時就發現自己的鼻孔有東西流出來，原以為是鼻水，竟沒想到是「鼻血」，最後原PO也表示這個事件也是整趟旅程最開心的事。

之前也有日本節目直接做「處男看見裸女會不會流鼻血」這個實驗，實驗請來一名男性，在填問券的時候出現一名女子，當場直接脫掉衣服給這名男子看，雖然實驗結果並沒有流出鼻血，不過這次這名男網友卻是真實記錄下自己看到女性裸體是「真的會噴鼻血阿」。

(中時電子報)