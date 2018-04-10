他PO這張「女生穿旗袍腿開照」 讓網友全暴動

2018年04月10日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

現代人多半習慣睡前滑一下手機才睡覺，但如果在睡前看到了「超精彩」畫面你還睡得著嗎？就有一名網友在批踢踢(PTT)上PO出他自己在睡前看到的「精彩照片」，圖中是一群女生穿的旗袍的合照，但沒想到其中一名卻是雙腳打開，這張圖讓底下網友全都大喊「不能只有我看到」。

一名網友在知名論壇PTT深夜問卦「女生穿旗袍，腿還開開的~是什麼心態？」，他表示自己在睡前滑臉書(Facebook)，滑著滑著看到了臉書社團有網友分享了一張「女生穿旗袍」的照片，原PO抱著好康要分享的心態，把照片丟到PTT上與大家分享，照片里頭竟是一群大媽穿著旗袍合照，其中還有幾位大媽身穿旗袍搭配著球鞋，照片左邊蹲著的一名大媽更是「豪邁的」張開雙腿，毫不在意自己「春光外洩」的露出燦爛笑容。

沒想到網友給的旗袍照更是精彩。(圖/翻攝自批踢踢)

這張照片一被PO上網立刻被網友推爆，許多網友都表示「好正 大家都該看看」、「推起來，上熱門」、「感謝樓主分享 好人一生平安」、「不能只有我看到」，另外更是有一堆網友怒吼「互相傷害阿」、「X 阿婆你也不放過」、「X 都睡不著了 還給我看這個」、「X！衛生紙都準備好了」、「睡前這樣很缺德」。

(中時電子報)