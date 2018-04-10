美國之音：美中兩強貿易摩擦 香港夾縫求生存

2018年04月10日 03:53 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音9日報導說，美中貿易摩擦的動態影響使得香港股市每天都有不同演繹。有分析認為，處在美中兩大經濟體夾縫中的香港得益於自身經濟特點。另外，香港既可以與美國談判關稅豁免，必要時還可以向北京求援。

香港中文大學全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向美國之音說，美中貿易摩擦對香港股市影響很大：「對香港的經濟，比如GDP國民生產總值等指標，失業和通脹，基本上沒有什麽影響。香港是一個自由港，而且我們對美國的出口也不多。那麽對香港的影響在哪裏？就是股票市場，香港是金融中心嘛，貿易戰的消息在股票市場每天都有不同的演繹。今天下降幾百點，明天有又加幾百點，這種情況對我們股票市場影響很大。現在總體來講，股市是往下走的。」

《南華早報》近日說，美中貿易摩擦對香港的影響有三個方面：轉口貿易、金融市場以及對中國產品的投資。

香港《信報》4月9日說，經營美中轉口貿易的香港廠商開始擔心，美中貿易摩擦的加劇，將會影響銀行對這些廠家的融資。不過，經濟學家關焯照說，銀行只有在關稅清單落實後，才有可能評估相關廠商信譽評級，繼而涉及融資與否的問題。

《蘋果日報》4月9日援引富達投資策略師陳宇昕的話說，不太擔心貿易戰，中美貿易戰只會造成股市短期波幅，對今年股市整體表現影響不大。中國內部消費是中港市場帶動經濟增長的動力，而非過去的出口導向型。為此，這位分析人士尤其看好那些不受中美雙邊貿易影響的板塊。

莊太量談到香港賴以為繼的經濟命脈時說：「哪怕中國經濟增長下降百分之一，其實對香港也沒有大關係。只要中國的遊客來香港，旅遊觀光就夠了，我們的需求也不多，盡管經濟下跌，只要有一千萬人來香港，就足夠香港生存下去了。」

香港時事評論員何亮亮向美國之音說，中美貿易摩擦對香港的影響是多方面的。他說：「中國和美國的貿易有相當一部分是經過香港轉口的嘛，無論是中國出口美國，還是美國出口中國的貨物，經過香港的部分加稅的話，對香港當然會有影響，另外，港幣是同美元掛鉤的。如果美元貶值，對港幣也會有影響」。

何亮亮說，香港對美可談：「香港和美國的經貿關係也很密切。因此，香港政府正在向美國申請加稅豁免，因為香港跟中國大陸還是屬於不同的關稅區嘛，兩者是有區別的。」

中國國際廣播電台（CRI）報導，香港商務及經濟發展局局長邱勝華前不久與美國駐香港及澳門總領事會晤，要求美國政府免除香港支付高額鋁材關稅。

報導還援引邱勝華近日的話說：「『301條款」不是針對香港，而是中美之間的角力，特區政府沒有角色可以『直接介入」。兩個與香港關係密切的貿易大國有糾紛，猶如旁邊『有兩個摔跤手打架」，香港難免受波及。不過，川普是虛張聲勢，雷聲大，雨點小。」

美中經貿摩擦下一步走勢如何，還有待觀察。作為對最壞情況的應對，美中經貿惡戰出現，連帶香港吃緊，北京會不會馳援？對此何亮亮說：「北京會不會救援將取決於災難的嚴重性，只有在1997年國際上的炒家炒港元，使得港元匯率發生大幅度變動的時候。但是香港本身有充足的外匯儲備，而且香港的財經官員素質也很高，除非香港政府覺得自己受不了，無法對付了，要求中央政府援助，那麽北京政府是有可能的。目前看沒有這種可能性。」

世界兩大經濟體角力，夾縫中的香港似乎也信心滿滿。《信報》4月9日援引港府貿易及經濟發展局局長邱勝華話說，無須「自己嚇自己」，目前香港整體形勢看好，2018年香港的出口增長預期仍舊維持6％。

(中時)