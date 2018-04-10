聯聚傳承技術 與大學攜手培育建築人才

2018年04月10日 06:20 中時 盧金足

聯聚建設開放逢甲大學的學生親炙工地機會，也提供在建工程「聯聚中雍大廈」工地給校方進行紀實計畫。（盧金足攝）

聯聚建設董事長江韋侖希望經由建築教育基金會的推動，透過產學合作及企業實習，讓同學進一步了解產業需求。（盧金足攝）

台中市企業不藏私，技術傳承「藝」起來！聯聚建設將設立「台灣建築教育基金會」，結合逢甲大學資源，培訓年輕人投入建築產業。台中市建經協會力挺台灣行動菩薩協會，「

發願成材」技職教育計畫，進行扎根教育，希望培養出新一代的建築工匠技術達人。

聯聚建設董事長江韋侖表示，正號召志同道合的產業力量，攜手成立「台灣建築教育基金會」，興建中的「聯聚中雍大廈」即開放逢甲大學建築系學生參訪實習，經由建築教育基金會的推動，透過產學合作及企業實習，讓同學進一步了解產業需求。

江韋侖盼透過讓學生體驗「做中學、學中做」的教學方式，教導同學了解學術與實務的差異，進而讓所學更具體化並達到與職場無縫接軌目標。

聯聚建設與逢甲大學簽署產學合作計畫，「聯聚中雍大廈」各項工程施作的寶貴經驗提供予師生進行研討及經驗傳承，並將施工過程收錄為一本值得永久參考的建築寶鑑。

「聯聚中雍大廈」以打造「百年傳家地標」為期許，位於精華的七期地段，還秉承聯聚建設追求建築品質的極致和美學

，完工後將成為台中市第一高樓，樓高39層，192公尺，將成為地標建築外，也多方挑戰創新思維設計及工法，將經營多年獨步業界的建築哲學不藏私的回饋社會。

江韋侖強調，企業與學術結合，強化實作經驗，縮減學用落差，聯聚建設近年來與數所大學合作交流，包括逢甲大學、雲林科技大學及清華大學等，透過產學合作及企業實習的簽立，提供學生「做中學、學中做」的平台，盡力完善企業的教育責任，回饋社會。

此外，台中市建築經營協會4月21日將聯合龍寶建設、逢甲大學EMBA等企業界共同主辦「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，藉演唱會讓愛再次循環。

台中市建築經營協會理事長陳武華支持台灣行動菩薩協會，希望培養出新一代的建築工匠技術達人，幫助孩子學得一技之長、提升自我認同。

(中時)