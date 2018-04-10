川普：「川金會」將在5月、6月初舉行

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美國總統川普表示，可望與北韓領袖金正恩在5月、6月初晤面，並期望雙方可達成協議。

川普今天上午在白宮召開內閣會議；今天同時是白宮新任國安顧問波頓正式上任第一天。

在北韓議題和與金正恩會面一事上，川普回覆記者詢問表示，「我們會在5月或6月初與他們會面，我認為雙方都會給予彼此極大的尊重，並希望能夠達成協議。」

川普並指出，希望與多年前相較，「這將是一種非常不同的關係。」

美國官員透露，美國跟北韓已經多次密會協商，為川金會鋪路，北韓並願意在有條件下考慮放棄核武。此前，日媒報導，消息人士透露金正恩已開出條件，只要美國保證鞏固北韓政權並提供補償，就願意「完全放棄核武」，並打算在「川金會」上提意兩國建交，互設使館。

此外，有消息指出，北韓上個月也曾派代表跟美國及瑞典討論，釋放3名遭囚禁北韓的美國公民，據說已經達成協議，正在商討釋放時間；CNN則報導，美國跟北韓已經就川金會多次密會協商，即將出任國務卿的CIA局長蓬佩奧跟北韓偵查局局長，為「川金會」也已多次通電，甚至到第三國會面。

蓬佩奧任命聽證會將在本周四(12日）舉行，日本首相安倍晉三隨後在16日到訪。一般認為，「川金會」已進入緊鑼密鼓佈署階段。

(中時)

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