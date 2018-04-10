遭酸「神隱少女」 小英回應這句讓網友臉上三條線

2018年04月10日 01:01 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統執政以來，遇到爭議問題，都只派發言人出面，更因臉書治國、推特外交，而被外界封為「神隱少女」。她今天接受電視訪問時對此終於說出原因，「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已。」這樣的說法不禁讓網友臉上出現三條線。

蔡總統接受年代新聞台專訪時說，行政團隊應該站在第一線去表現、擔起責任，那她可以站在後面，看哪些地方需要補強，哪些地方需要她的協助；而不是總統老是擋在前面，行政團隊躲在總統後面。因此久而久之，就有人會覺得總統好像不見了。

蔡總統無奈說，她知道人民很想要知道總統在想什麼，幕僚就會替她寫成稿子，讓她在群眾面前唸出來，文字優美、內容豐富，但總統表情嚴肅，民眾印象不深刻，總統好像沒個性。

蔡英文說，擔任民進黨主席之前，比較不會主動跟人家聊天，但做了黨主席之後，就開始要聊天，展現領導人對他人的真誠關懷。而當了總統之後，很多事阻絕了她跟民眾之間直接的接觸，因此她才覺得應該要在花蓮震後跟他們面對面，聽聽花蓮人怎麼說，並告訴他們不要擔心。

網友酸說：「總統很温暖。中間隔著拒馬，內心卻接近我。」、「嗯，好接近。蛇籠、拒馬、維安人牆、還有計畫加高的府邸圍牆...真的好接近，接近到很確定人民翻不到她的桌、憤怒的鞋砸不到她、人民的聲音她可以充耳不聞。」、「莫非是魔神仔。」、「真的都不知道妳在接近，尤其拒馬那麼多、那麼高！」

(中時電子報)