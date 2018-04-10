遭酸「神隱少女」 小英回應這句讓網友臉上三條線

蔡英文總統。（中時資料照片，陳信翰攝）

友善列印
中時電子報

蔡英文總統執政以來，遇到爭議問題，都只派發言人出面，更因臉書治國、推特外交，而被外界封為「神隱少女」。她今天接受電視訪問時對此終於說出原因，「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已。」這樣的說法不禁讓網友臉上出現三條線。

蔡總統接受年代新聞台專訪時說，行政團隊應該站在第一線去表現、擔起責任，那她可以站在後面，看哪些地方需要補強，哪些地方需要她的協助；而不是總統老是擋在前面，行政團隊躲在總統後面。因此久而久之，就有人會覺得總統好像不見了。

蔡總統無奈說，她知道人民很想要知道總統在想什麼，幕僚就會替她寫成稿子，讓她在群眾面前唸出來，文字優美、內容豐富，但總統表情嚴肅，民眾印象不深刻，總統好像沒個性。

蔡英文說，擔任民進黨主席之前，比較不會主動跟人家聊天，但做了黨主席之後，就開始要聊天，展現領導人對他人的真誠關懷。而當了總統之後，很多事阻絕了她跟民眾之間直接的接觸，因此她才覺得應該要在花蓮震後跟他們面對面，聽聽花蓮人怎麼說，並告訴他們不要擔心。

網友酸說：「總統很温暖。中間隔著拒馬，內心卻接近我。」、「嗯，好接近。蛇籠、拒馬、維安人牆、還有計畫加高的府邸圍牆...真的好接近，接近到很確定人民翻不到她的桌、憤怒的鞋砸不到她、人民的聲音她可以充耳不聞。」、「莫非是魔神仔。」、「真的都不知道妳在接近，尤其拒馬那麼多、那麼高！」

(中時電子報)

民進黨新北人選本周定案 蔡英文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。