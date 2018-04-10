新加坡航空獲TripAdvisor評選為「全球最佳航空公司」

2018年04月10日 06:20 工商 張佩芬

新加坡航空獲得TripAdvisor的2018年旅行者之選航空公司大獎(Travellers’ Choice Awards for Airlines 2018)，評選為「全球最佳航空公司」。新航在此一國際性的旅行與訂位網站所舉辦的評選中，同時也於其它七個獎項中獲得肯定。

TripAdvisor網站依據來自全球各地的旅客針對服務、品質與價值等重點所進行的評論，選出2018年旅行者之選航空公司大獎的贏家。TripAdvisor所使用的演算法，考量十二個月內旅客對航空公司評論與評比的數量與品質，以決定最後的獲獎名單。

新航總裁吳俊鵬表示：「能在2018年旅行者之選航空公司大獎中獲頒全球最佳航空公司頭銜，我們感到相當榮幸。這項大獎是對我們全球數萬名同仁辛勤努力與不斷奉獻的一大肯定，而他們每天也都致力於確保新航在全球市場上保有最高的競爭力。我們的商業模式是基於三大支柱 – 產品領先、服務卓越與飛航網路。我們持續在這三大領域上進行龐大的投資，以確保我們在地勤與空中提供領先業界的產品與服務，且能迎合並超越旅客的期待。」

除了「全球最佳航空公司」頭銜，新航今年也在下列七個獎項中獲獎： 最佳航空公司–亞洲、最佳國際線頭等艙–全球、最佳經濟艙–全球、最佳國際線頭等艙–亞洲、最佳經濟艙–亞洲、旅行者之選商務艙–亞洲、旅行者之選豪華經濟艙–亞洲。

(工商)