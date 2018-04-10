妳今天防彈咖啡了嗎？ 國際巨星鍾愛健康新寵兒 東森購物首賣有機椰子油

2018年04月10日 06:22 工商 張佩芬

椰子油已登上國人食用植物油的時尚新寵寶座，是不少國際巨星鍾愛的健康用油，更有所謂「椰子油+咖啡+無鹽奶油」的防彈咖啡塑身法，東森購物引進來自菲律賓，標榜完全第一道冷壓初榨手工製造「100%有機頂級初榨椰子油」，將於本月10日晚間首賣。

根據統計數據，全球每年約有1,000億元的椰子油市場，2017年台灣植物油供應量約為63萬公噸，其中一半就來自於進口用油，此外根據Mintel GNPD新品資料庫統計，2017年台灣食用油中有3成為新品，椰子油更是赫然躍上名單，登上國人食用植物油的時尚新寵寶座。

為何椰子油近來如此受到歡迎?追根究柢，是近三年來，椰子油受到許多國際巨星如葛妮斯派特羅、超級名模米蘭達．可兒、安潔麗娜．裘莉等名人、時尚Blogger、甚至健康網站熱烈推薦，英國的《衛報》以大篇幅報導，英國人目前對椰子油狂熱的程度，在過去四年，英國椰子油的需求量從每年一百萬英鎊(約3980萬台幣)，飛升至一千萬英鎊(6億5300萬台幣)。

台灣的名人如新光金控董事長吳東進、小S等也是椰子油的忠實愛好者，更有所謂「椰子油+咖啡+無鹽奶油」的防彈咖啡塑身法，只要咖啡加一匙椰子油，即可輕鬆調製防彈咖啡完美攻效，防彈咖啡能夠健康塑身也在時尚圈和媒體被熱烈推廣，

東森集團的王令麟執行策略長自己就是以身作則的健康塑身達人，不但宣導站著開會讓血液通暢，每天規定自己至少步行6000步，近日更是毎早一杯椰子油防彈咖啡健康瘦身無負擔。

椰子油被視為當代的超級食物，在西方被大量使用在餅乾、牛奶、飲料中。而除了食用，椰子油更有護膚、護髮、去除妊娠紋等多重實用功能。

國內虛擬零售通路業者看準「健康瘦身」與「食安」的龐大商機，也積極引進海外頂級椰子油搶攻大餅，東森購物旗下電視購物與購物網將引進來自菲律賓，標榜完全第一道冷壓初榨手工製造、「100%有機頂級初榨椰子油」每組6瓶 (500ml/瓶) 市價$5,280，東森首賣價$2,980元，4月10日(二) 晚間21:20將於東森購物第47頻道首賣，東森購物網也將同步開賣。

東森購物進一步表示，本次引進限量的「100%有機頂級初榨椰子油」，來自椰子原產國菲律賓，有著椰子王國美譽的菲律賓，所有生產的椰子皆是由政府嚴格生產與管理，因此所產出的椰子油等級也是全球最高，初榨椰子油是將新鮮採收的椰子，取出椰肉後經過油水分離、低溫冷壓製作而成，完全無化學處理或者添加物，因此不但保留椰子最原始飽滿的香氣，所含健康價值也是最高，同時此款椰子油也是目前全球市場上唯一享有6大認證-----日本、美國、歐盟有機認證、FDA食品安全認證、猶太教潔食認證、菲律賓椰子協會認證。

東森購物表示:「根據《FG2017瘦身行為大調查》，台灣有60%的人希望透過飲食控制和瘦身輔助品來進行減重 ，其中25-44歲女性佔40%，多使用飲用瘦身茶、代餐、吃減肥藥等方式，費用多在5,000以下佔67%。而東森購物分析旗下消費者比例不僅高達7成為女性，2018年1~3月第一季女性消費者光是購買塑身產品就創下1億6千萬業績，購買塑身類組合商品價格多在$1,100元到$3,500元之間等特質。

時序逐漸進入春末初夏，東森購物因此決定在第二季的初始四月推出全球最流行的健康減肥塑身新寵---「100%有機頂級初榨椰子油」，椰子油製作的防彈咖啡不僅擁有健康塑身纖體的快速驚人效果，椰子油本身的口味和營養價值更具有受到闔家歡迎的特質，也是送禮自用兩相宜的最佳首選。

時序進入第二季零售旺季，看準消費者需求與全球流行趨勢趁機在夏日前引進高品質的「100%有機頂級初榨椰子油」，將藉由進口商品的豐富多元提升消費者關注度，看好目前國內最大族群-----「塑身族」、「食安族」，加上首賣即以破盤優惠價格和超值組合效應，預計將帶來另一波銷售高峰，樂觀預期今年可達成8億業績。

(工商)