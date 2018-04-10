4月10日三報頭條要聞

2018年04月10日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

行政院長賴清德自稱「台獨工作者」引發爭議，蔡英文總統昨天力挺賴清德，強調這是他的個人意見，賴也支持兩岸政策「維持現狀」，兩岸政策還是以執政團隊的態度跟基調為主。至於美陸兩強之爭，我們也是棋手，川普是我們的棋子「我就順勢操作！」

「蕭習會」今日登場，前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長10日將與大陸國家主席習近平進行會晤，雙方預料將針對「惠台31項措施」等兩岸交流議題進行對談，並在下午6點召開記者會。此外11日上午出席兩岸企業家圓桌會議後，蕭萬長也將在隨後的午宴與大陸國台辦主任劉結一進行會面。

為力勸蘇貞昌出戰2018新北市長，將接任總統府祕書長的陳菊昨前往拜會蘇貞昌，但游系綠委高志鵬曾指，若民進黨在新北市選輸了，包括黨主席、行政院長都應辭職下台負責。陳菊受訪時回應表示，不希望黨中央或有人散布「失敗主義」，應該了解新北選情的艱困，並且要有信心，她並強調該承擔的責任沒有人會逃避。

◎工商時報

趕在當沖降稅政策屆滿之前，立法院財委會昨（9）初審通過《證券交易稅條例》修正案中當沖降稅優惠措施，當沖證交稅率減半措施再延44個月（即3年8個月），至2021年12月31日止，且適用對象納入自營商。

中國大陸政府全力推動中的「中國製造2025」計畫，近日成為國際經濟社會聚焦點。美國川普政府剛發布的對陸貿易制裁1千3百多項商品清單，主要就是劍指「中國製造2025」。另外，大陸稍早前公布「31條惠台措施」，則是以開放台商參與「中國製造2025」行動計畫作為開頭第1條。中國製造2025，這個目的在把大陸發展成製造強國的重大計畫，如今遭受美國抵制，但卻也成為兩岸經貿合作紐帶。它的機會與挑戰，實值得海內外工商界深入掌握。

人民幣兌美元中間價昨（9）日設定在兩周新低，在中美貿易爭端擴大、美國即將公布半年度匯率報告的此一敏感時刻，人民幣官方價格大幅下調，加重各方疑慮，昨日午後，更因而傳出大陸正評估採取匯率漸進貶值，以應對中美貿易摩擦的消息影響，使人民幣市場價格一度逼近6.32，後小幅回檔，最終收跌至兩周低點。

◎旺報

大陸國家主席習近平將在10日於博鰲論壇上致詞，預計會提到對外開放利多政策，在這巧妙時間點，美國官員高調「示好」，提到中美有充足時間達成協議、避免貿易戰，而美國總統川普也在推特上說他跟習是朋友，且「中國將會降低貿易壁壘」，被陸媒打臉認為是吃豆腐，並評論他過去談判的方式就是虛張聲勢。

儘管各界大多認為貿易戰損人不利己，但若真打起來，如何自保、該站在哪一邊，也是各國不得不面對的現實；日媒提到，日本已通知WTO世界貿易組織，願意加入「美國戰隊」，指控中方在知識產權的不公平，印度也有團體趁機呼籲民眾，要抵制中國貨來打擊中國經濟。

貿易戰是大國博奕的手段，這次的中美對決，無論是口水或真槍實彈，長期來說，最後都指向同一條道路，就是中國將趁此在產業價值鏈上全面進化，而其他產業鏈條上受波及的國家會一起改革、或是池魚之殃，就要看政府的智慧了。

(中時電子報)