有望打贏高雄市長選戰？羅智強曝韓國瑜最大優勢

2018年04月10日 08:08 中時電子報 謝雅柔

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜昨天正式將戶籍遷到高雄市林園區，並宣布參選高雄市長。他說若有機會當選市長，會顛覆地方政府傳統，改以股票上市公司總經理的角色經營市政府。對此，前總統府副秘書長羅智強指出，韓國瑜最大優勢在於「他有想像空間」，他說民進黨長期執政下民心思變氛圍，高雄市長這一局，「韓國瑜有一搏的空間」。

韓國瑜昨天正式宣布投入國民黨高雄市長初選，他強調，這次參選既沒有理性、也沒有血性、更沒有狼性，完全是秉持對高雄鄉親的感情。他說他擔任國民黨高市黨部主委7個多月來，發現高雄得天獨厚、有山有水、有空港海港，本應是台灣最有錢的城市，但民進黨執政沒拚經濟、只拚政治。

韓國瑜說他若有機會當選市長，會顛覆地方政府傳統，改以股票上市公司總經理的角色經營市政府，董事會就是議會，議長就是董事長，全體高雄市民就是股東，務實發展經濟全力衝產業。

羅智強接受中評社訪問時指出，國民黨現階段糧草不濟，又被民進黨長期污名化，高雄又是綠營大本營，從各項外觀環境看來，韓國瑜其實一點勝算都沒有。不過他指出，韓國瑜對於如何擔任一位市長想得非常透徹，也具備短、中、長期市政治理的圖像概念，韓國瑜也可以把這些東西挖出來讓民眾感動，讓大家看到，「這便是『想像空間』決定一切的要素之一」。

此外，羅智強認為，高雄人心思變，無論高雄民眾是否支持國民黨或民進黨，他說台灣最珍貴的價值是「民主」，而民主最核心的力量在於「制衡」。他說絕大多數的國家政黨都會輪替，這些上上下下就是民主當中最重要的制衡力量。羅強調，高雄市長這一局選戰，韓國瑜有一搏的空間。

(中時電子報)