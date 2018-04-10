孫大千：李登輝、陳水扁是騎牆投機主義者

2018年04月10日 08:30 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統陳水扁在「喜樂島聯盟」7日成立大會，以錄影致詞相挺。圖為喜樂島聯盟先前籌組記者會，阿扁用錄影表達支持。（資料照，喜樂島聯盟提供）

「喜樂島聯盟」日前在高雄成立，兩位前總統李登輝和陳水扁，分別親自出席大會和錄影致詞，都同聲主張台灣獨立。前立委孫大千質疑，為何兩人當總統時，未全力推動台獨，但一下台，都突然變成激進的台獨份子，喊台獨喊得震天價響呢？

孫大千昨在臉書發文，指李登輝和陳水扁總統任內，希望和中國大陸交流，一個提出國統綱領，準備分階段推動國家統一，另一個曾公開表示「台獨是做不到的」；如今卻力主台獨。孫大千說，就算去問「勇哥」，答案也不外乎下面兩個可能：

第一，你們是騎牆的投機主義者，完全沒有真正的統獨信仰，過去大權在握時，為了保障自己的權位，絕口不提台獨，卸任後為了希望藉由獨派的勢力，擁兵自重，左右政局，立馬成為台獨激進份子。

第二，你們是懦弱的台獨主義者，以前因爲畏懼中國大陸的權勢，所以隱藏信仰，屈服討好。現在不管如何的狂言妄語，反正「天塌下來，自有蔡英文撐住。」，爛攤子就留給她來收拾吧！

孫大千說，比起「一路走來，始終如一」主張台獨的蔡丁貴，你們兩個人的骨氣、志氣和勇氣真的差了十萬八千里，「勇哥，你說是嗎？」

前立委孫大千。（翻攝孫大千臉書）

以下為孫大千臉書全文：

李登輝和陳水扁兩位前總統分別以親自出席和錄影致詞的方式，在喜樂島聯盟的成立大會上同聲主張台灣獨立。

我不禁想問一下，明明你們兩個都曾經掌握權力，擔任國家的領導人，為什麼在當總統的時侯，不但沒有全力推動台獨，反而一再的對中國大陸喊話，希望進行交流，展開對話，卻是在下台後，兩個人都突然變成激進的台獨份子，喊台獨喊得震天價響呢？

更奇妙的是，你們兩人，一個在任內提出國統綱領，準備分階段推動國家統一。另一個曾經公開表示「台獨是做不到的」，而且為了討好中國大陸，表示從未忘本，還感性的訴說，自己一直把記載袓籍資料的小紙條放在口袋中。你們是自己得了失憶症呢？還是以為全台灣的人民都得了失憶症啊？

其實，就算去問「勇哥」，答案也不外乎下面兩個可能：

第一，你們是騎牆的投機主義者，完全沒有真正的統獨信仰，過去大權在握時，為了保障自己的權位，絕口不提台獨，卸任後為了希望藉由獨派的勢力，擁兵自重，左右政局，立馬成為台獨激進份子。

第二，你們是懦弱的台獨主義者，以前因爲畏懼中國大陸的權勢，所以隱藏信仰，屈服討好。現在不管如何的狂言妄語，反正「天塌下來，自有蔡英文撐住。」，爛攤子就留給她來收拾吧！

比起「一路走來，始終如一」主張台獨的蔡丁貴，你們兩個人的骨氣、志氣和勇氣真的差了十萬八千里。

勇哥，你說是嗎？

(中時電子報)