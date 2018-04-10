MLB》驚奇一周完美結尾 大谷翔平奪美聯單周MVP

2018年04月10日 08:42 中時電子報 蔡銘仁

It just goes to Sho... 😏



Congratulations to #ShoTime on his first Player of the Week honors! pic.twitter.com/3IfE96Booj — Angels (@Angels) 2018年4月9日

大聯盟開季首周，大谷翔平大秀投打「二刀流」身手，成為熱門話題人物，他昨對運動家繳7局無失分好投，率天使6比1贏球，摘下個人先發二連勝，大聯盟今(10日)公布上周兩聯盟最佳球員(MVP)，大谷憑藉精采表現，首獲美聯單周MVP，替驚奇的一周做完美結尾。

這名來自日本的23歲新星，挑戰少見的投打「二刀流」，在開季之前，不少人是看衰的。但大谷用表現回擊質疑，擔任打者連3場開轟，印地安人賽揚強投克魯伯(Corey Kluber)也被他炮擊，打擊率高達3成89；當投手也是威風八面，對運動家投7局僅被打1安、無失分、狂飆12K摘勝。

如美國給大谷取的綽號「Sho Time」，大谷上周的個人秀，是聯盟最吸睛的話題之一，他也藉此表現首奪單周MVP，繼野茂英雄、松井秀喜和松坂大輔後，第4位新人年獲MVP的日本籍球員，同時寫下日本球員最年輕獲獎紀錄。至於國聯MVP，由海盜的投手泰隆(Jameson Taillon)拿下。

泰隆上周戰績2勝0敗、自責分率1.26，共投14.1局飆出16K、僅2分責失，並在美國時間上周六先發對紅人，用110球飆生涯首次1安打完封勝，率海盜5比0贏球；這是繼2012年柏奈特(A.J.Burnett)後，海盜近年首名投出1安打完封勝的投手。

(中時電子報)