小英一句「宜蘭是民進黨的命根」 讓人喊：游錫堃回鄉參選

2018年04月10日 08:57 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉，宜蘭縣、嘉義市選情不穩，被視為民進黨的「民主聖地保衛戰」。據報導，總統蔡英文曾在宴請黨內正國會（游系）成員時強調，宜蘭是民進黨的命根，「我們一定要贏！」日昨證實，民進黨將徵召「天王」蘇貞昌回鍋選新北，引發另一黨內天王游錫堃人馬不滿，放話「新北敗選、英德下台」。有政治觀察家呼籲，宜蘭有風雲變色的態勢，蔡英文應認真考慮讓游錫堃回鄉參選，力保宜蘭精神。

政治觀察者王正毅投書蘋果論壇指出，現在宜蘭的天空裡，呈現詭譎的政治氛圍，中央執政不盡人意，加上民進黨於縣長提名的過程中，充滿「不確定性」，所產出的候選人，亦讓支持者有「非首席戰將」之疑慮…，府黨高層不可「提後不理」。

王正毅說，迄今民進黨在宜蘭的選戰，仍看不出有效的「應戰方略」。蔡英文曾說過「宜蘭縣是民進黨的命根」，…其重要性可不亞於新北。他懇求，蔡英文的「另一個方向規劃」是否可認真考慮，讓有意復出政壇的游錫堃，回鄉參選「力保宜蘭精神」。

對此，網友回應，要記取當年陳定南的前車之鑑，「宜蘭人，願意他(游錫堃)回鍋嗎？陳定南為何落選？因為他是陳水扁請託出來的強棒。宜蘭人討厭當時中央執政的陳水扁。所以。當國民黨說陳定南辦流水席請客賄選時，宜蘭人給了陳定南難以想像的殺傷力。」「如果又是菜陰魂拜託，那宜蘭人一樣會給游錫方方土一個慘痛的教訓。不是游錫方方土不好。而是資進黨中央執政太差了。」

陳定南於1981年以黨外身分當選宜蘭縣長，開啟宜蘭縣黨外24年綠色執政序幕。1989、1992年，陳兩度當選立委，1993年加入民進黨，1994年與蘇貞昌搭檔參選第一屆台灣省省長敗北，1995、1998年，他又蟬聯兩任立委，獲天下雜誌選為台灣歷史上最有影響力的五十個人物之一。他於法務部長任內製作「人人扮青天、家家反賄選」的反賄宣導短片，加以個性嚴明，贏得「陳青天」稱號。2005年，陳定南辭法務部長職位，再度參選宜蘭縣長，卻因辦流水席賄選的傳言而落敗。2006年11月5日因肺癌病逝。

(中時電子報)