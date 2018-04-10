孫案私營監獄 充滿黑暗歷史

2018年04月10日 09:01 中時電子報 龔邦華

孫安佐到目前為止是被關在George W. Correctional Facility 的 Medical Unit(醫療戒護中心)。一般來說被安置在戒護中心有兩個理由。一個是怕他傷害自己，另外一個是怕別人傷害他，當然也有可能兩者皆是。根據孫案發生後第一位前去探監的駐紐約辦事處副處長楊光彬的描述，孫安佐精神狀況頗佳，和獄友相處不錯。如果所言屬實，那麼保護他的成分可能比較大。

這個矯正監獄成立於1998年，屬於賓州的泰勒瓦郡，但是它卻是私營(Private Prison)。矯正監獄與監獄最大的不同就是前者關比較輕的罪。這家監獄只關在等待出庭的嫌疑犯(如孫安佐)以及被泰勒瓦郡定罪兩年以下和被賓州定罪5年以下的囚犯。根據維基百科，這家監獄是現在整個賓州唯一私營的監獄。

美國因為監獄人滿為患，公營監獄不夠使用，因此有些交付私營。而私營監獄在美國是一個極為賺錢的產業。在2015年，估計全國一百三十多家私營監獄總共年收入達33億美金。根據該年的統計，私營監獄中聯邦層級約7%，州的層級約18%。

因為私營監獄的問題層出不窮，美國司法部在2016年8月公布了一項調查，主要的結論就是私營監獄比公營監獄要不安全。理由很簡單，私營監獄為了賺錢 常常節省經費，或者是讓獄方人員工作過時，還容易產生暴力以及缺乏醫療照顧的問題。

因此當時的司法部(歐巴馬政權)，決定未來禁止聯邦監獄私營。但是這個禁令，在川普當選後，被新當選的司法部長塞森解除。一般認為，在川普的反移民政策下，私營監獄將會重返江湖，擴張版圖。

而光是孫安佐待的這個監獄，在過去的十幾年間，就發生了非常多的爭議。它之前對外的名聲，可以用惡名昭彰來形容。

從2005到2008年， 有至少8名囚犯在這個監獄因非自然原因死亡。一些受害者家屬控告監獄管理不周，因受法律訴訟困擾，該監獄也因此在2009年轉手。但是從2009年換了新的東家之後，有6名囚犯自殺， 其中最引起大家注意的，是2015年一位精神有問題，35歲的女子珍妮華勒斯，因為被關禁閉太久，他向管理員表示有意自盡，獄方人員居然沒有阻止或設法協助，反而出言鼓勵。 在這種刻意疏失下， 她真的上吊自殺。後來家屬一狀告到法院，在去年11月獲得700萬美金的賠償。

去年這家監獄又回到老東家的手上。有沒有因前車之鑑而做了改善我不清楚。但是根據楊光彬副處長的說法是， 孫安佐的獄友是經過挑選的， 顯然孫安佐案因為是外國人，加上此案受到當地高度重視，做了特別的安排。另外他還未被定罪，有囚犯沒有的權力，待遇也會好一些。

只是賓州這麼多監獄，偏偏他就碰到唯一私營的一家。

(中時電子報)