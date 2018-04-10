大媽逆齡如美少女 傻男被騙千萬…一看素顏嚇死人

2018年04月10日 09:14 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

大陸李姓男子愛上一名自稱1990年出生的王姓女子，王女假借多項理由向李男借錢，為愛沖昏頭的李男前後共匯錢150次，合計約600萬元人民幣(約2780萬台幣)，哥哥看不下去報案，當警方及當事人一看王女身分證，卻沒有一人認出她來。

據《澎湃新聞》報導，實際上為1976年出生的王姓女子，2015年擔任按摩師期間結識李姓男子，閒聊時謊稱她只有20多歲，由於王女善於打扮，李男迅速墜入愛河，豈料王女嗜賭如命，一發現李男家產雄厚，便把他當作肥羊宰割，一下稱母親腦出血需要醫療費用，一下又稱家人在澳門賭博被扣押，先後向李男騙取600多萬元人民幣。

李姓男子哥哥發現家中大筆資金不知去向，一問管理財務的弟弟，才知李男落入愛情陷阱，但李男對王女一片痴心，寧願錢要不回來，也堅持要和王女共組家庭，李兄見弟弟深陷情網，決定報案。

警方調閱交易紀錄，認定王女涉有詐欺重嫌，豈料警方將身分證拿給李家人辨識時，在場沒有一人認出王女。李兄表示，每次見到王女時只見她濃妝豔抹，實在看不出她竟已是中年女子。日前警方在王女出租處逮到人，又因為王女「素顏」與身分證淡妝照落差太大，警方差點逮不到人。一個「妙齡女子」，濃妝、淡妝、素顏時各有一張臉孔，連辦案人員也大感吃驚。

(中時電子報)