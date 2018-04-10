洪耀福：蘇貞昌戰新北一定贏 選輸我辭職

高雄市長陳菊（左）親赴超越基金會拜會蘇貞昌（右），勸進蘇貞昌回鍋力拚新北市市長。（資料照片，陳怡誠攝）

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民進黨擬徵召前行政院長蘇貞昌戰新北，遭正國會立委高志鵬嗆聲「輸了要負責」，民進黨秘書長洪耀福今天接受電台專訪表示，蘇貞昌在未表態前，民調就與侯友宜不相上下，由蘇代表參選「一定贏」，如果新北選輸，他會辭職。

新北市一局，民進黨擬徵召蘇貞昌參選，遭前總統陳水扁以新勇哥物語，暗諷是因為民進黨選對會的召集人是新系，當然挺這次新蘇聯手力挺的蘇貞昌。

洪耀福今天接受蔻蔻早餐專訪時表示，不需要劃分誰是挺誰，大家都是挺民進黨，只是彼此對提名誰的看法不同，這不是派系去挺誰，也不用窄化問題。

他說，無論提名誰，黨內都會有聲音，民進黨是民主政黨，他就是在「雜音中挺進，前進中整隊」，民進黨周三選對會會把整體提名過程做報告，就來處理新北提名。

對力挺游錫堃的高志鵬嗆聲，如果新北選輸，依慣例黨主席甚至和閣揆都要下台，誰選輸誰就要負責？洪耀福說，選戰布局就是秘書長負責，若新北選輸，當然是他辭職。

他說，侯友宜最大包袱就是朱立倫新北市8年的執政表現，一旦蘇貞昌參選，外界就會拿蘇8年政績與朱8年的政績來比較，更會凸顯出侯友宜的缺點，蘇未宣布參選時，民調就與侯不相上下，若蘇代表民進黨參選「一定贏」。

對於國民黨宣稱在新北市的初選民調中，侯友宜民調贏蘇20個百分點，洪耀福說，初選民調只是遊戲規則，不能視為很科學的民調。

黨內質疑黨中央並未把游錫堃納入民調，洪也表示，他們曾拜訪游好幾次，游一開始就明確表明無意參選新北市長，當然不會把游列為民調對象。

(工商)

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