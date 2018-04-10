柯P落選機率很高？網指這三件事是關鍵

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報

年底選舉台北市長一役，民進黨要自提候選人還是禮讓柯文哲，至今仍是外界關注焦點。然而，隨著選舉腳步逼近，許多網友開始針對可能的候選人進行分析，有網友問及「柯台北市長落選的可能性?」引起熱議，其中有名網友認為柯P落選可能性相當高，並提出三大原因。

2014年台北市長選戰，以政治素人之姿參選的柯文哲席捲85萬票，不僅超越上屆選舉郝龍斌的79萬7865票，距離87萬3102票的「馬英九障礙」也不到2萬票，成歷任台北市長選舉第二高票。當時的柯文哲人氣居高不下，選戰開打後，歷經「MG149」帳戶的洗錢、貪汙質疑，還有「老鼠尾」竊聽事件，但最後仍贏得市長寶座，大勝對手連勝文24萬4千多票。

近日有網友在PTT問及「柯台北市長落選的可能性?」，該網友指出，他覺得是0，他說無論綠的推不推人，柯一樣都穩當選。「所以我就不懂了，檯面上一堆要選舉的，沒一個不切割柯的，他們是真的相信柯選不上?」

其中有名網友分析指出，柯落選可能性相當高，原因有三。包括一、這一次選舉如果沒有大變化，青年世代投票的動力不可能與上次相比，柯文哲的票就喪失最大主力。二、民進黨沒推人選情或許會比較順利，有推人，可能不如各位想一打二還輕鬆自如，因為誰知道大綠小綠最後會出什麼奧步。三、國民黨上次都能拿那麼多票，而且還是還是國民黨選情低迷，投票意興闌珊時拿到的。「綜合以上原因，不認為很樂觀」。

不過也有名網友認為，柯P要落選只有四個要素湊齊才有可能，包括一、國民黨推出一個新世代明星。二、有國民黨大老在背後支持該明星並整合國民黨，開動選舉機器。三、有金主願意拿2億元以上出來灑。四、民進黨禮讓柯文哲讓深綠反柯選票集中投民進黨。

此外，也有網友認為「一對一變成藍綠對決 柯死的機率更大」、「一對一柯輸的機率比較大。不少淺藍不想民進黨上，會棄保投可能會上的，但是民進黨不派人，他們投誰都沒差，然後一對一柯勢必要拉攏深綠，淺藍也不會太爽」、「藍綠都派出A咖等級的候選人，柯要贏就很難，問題是A咖等級的政治人物誰想要出來選一場未來可能失去中間選民支持的戰役?」、「派不派人看起來對柯粉怎麼投影響不大」、「理論上kmt真要能拿回台北市，士氣肯定大漲，問題就是沒A咖肯出來冒這個風險」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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