小英驚句「川普是我們的棋子」 游梓翔：發個推特吧

2018年04月10日 09:36 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普。（新華社資料照）

總統蔡英文昨接受電視政論節目專訪，談到「川普是我們的棋子」。世新大學傳播學院院長游梓翔反諷，蔡總統這句驚人之語，令人肅然起敬，不妨發條英文推特，且標注@POTUS(美國總統)，讓川普知道台灣多強大吧。

美中爆發貿易戰，北韓領導人金正恩遊走美中之間，蔡總統被問到台灣是否會成為美總統川普的棋子？蔡表示，會不會變成別人的棋子「我的回答是這樣，你不要小看台灣2300萬人」，台灣的經濟和國防都有相當的實力。

蔡總統說，很多人都說我們是別人的棋子，「你不要忘了，我們自己也是棋手，所以川普是我們的棋子，然後我們在兩大之間，我就順勢操作嘛！」

游梓翔今在臉書發文，整理出蔡總統昨專訪時3大驚句，「你不知道我在接近你」、「賴清德是個誠實的人」、「川普是我們的棋子」。

游梓翔點評，我們是棋手，川普是我們的棋子？所以是台灣決定川普什麼時候賣、要賣什麼武器給我們？是台灣決定川普要不要接蔡英文電話？是台灣決定我們何時和要派什麼官員去美國，美國是何時要派什麼官員來台灣？

游梓翔表示，當然是川普拿台灣當棋子，但即使事實如此，即使是狂妄自大的川普，也不至於在公開場合明白這麼說，蔡總統這句驚人的「川普是我們的棋子」，令人肅然起敬，不妨像過去一樣，發條英文推特，並且標注@POTUS 讓川普知道台灣多強大吧。

世新大學傳播學院院長游梓翔。(翻攝游梓翔臉書)

以下為游梓翔臉書全文：

#川普是我們的棋子

#不如發個推特

蔡英文總統難得不用讀稿機說話，果然「驚」句不斷，看來讀稿機還是很有價值的。例如

驚句1：你不知道我在接近你

為了反駁「神隱少女」，蔡總統說：「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已」。

點評——於是綠衣女孩頓時成了紅衣女孩，原來我們看到的拒馬、人牆、維安都是幻覺。

驚句2:賴清德是個誠實的人

為了替賴清德暴衝式的「台獨工作者」打圓場，蔡總統說說賴清德「是一個誠實的人」，但「他還是支持我們的維持現狀，支持我們兩岸穩定」。

點評——所以賴清德「支持維持現狀」就有點不誠實了是嗎？所以「乾淨的煤」很誠實對嗎？

不過這兩大驚句比起第三句就相形失色了。

驚句3：川普是我們的棋子

為了回應「台灣是美國棋子」，蔡總統說：「你不要忘了，我們自己也是棋手，所以川普是我們的棋子」。

點評——我們是棋手，川普是我們的棋子？所以是台灣決定川普什麼時候賣、什麼時候不賣，還有到底要賣什麼武器給我們？是台灣決定川普要不要接蔡英文電話？是台灣決定我們何時和要派什麼官員去美國，美國是何時要派什麼官員來台灣？

當然是川普拿台灣當棋子，但即使事實如此，即使是狂妄自大的川普，也不至於在公開場合明白這麼說，蔡總統這句驚人的「川普是我們的棋子」，令人肅然起敬，不妨像過去一樣，發條英文推特，並且標注@POTUS 讓川普知道台灣多強大吧。

(中時電子報)