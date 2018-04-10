長照好幫手氫美機打入保健市場　可輔助癌症、中風病患

2018年04月10日 09:46 中時電子報 綜合報導

近期刮起氫氧保健風潮，可透過「吸氫氣」消除體內自由基，日本更已認可用在醫療上。醫師王新民指出，氫分子從醫學原理上來看是有幫助的，除了癌症方面，目前也進一步將氫美機運用在中風和心臟疾病的輔助治療。

王新民行醫近30年，之前以治療中風起家，再進一步做冠狀動脈心臟病、心肌梗塞和癌症治療，診所已歷經三代的醫師接續鑽研，累計九十年來治療病患十萬人，經驗相當豐富。目前專心鑽研複合性、中西合併治療，包含血管循環、細胞活化、細胞營養和增加代謝的藥物、針劑加上中藥等，也會針對病患狀況做治療調整。

王新民指出，在一般藥物治療或其他輔助治療上，會跟一些在治療疾病上有經驗和成效的行業合作，經過親身訪問參與，確認該方式對疾病是有幫助的，就會收納進診所的治療體系，而友荃科技推出的氫美機也是目前的輔助項目之一。他以癌症舉例，很多理論都認為，癌症和身體長期慢性發炎有關係，過氧化物容易讓體內發炎，產生並累積過多的自由基，而友荃的氫美機研究指出，氫分子有助中和體內自由基。

談到自由基，王新民進一步說明，其實人體裡的氧氣本身就是一個雙自由基，在生物演化過程中，體內產生能量的系統就是一個自由基反應，所以人體在代謝過程中就會產生自由基，等於是隨時隨地都在產生。

王新民強調，在將友荃氫美機現有的文獻、研究結果和原理詳細瞭解之後，確定吸氫氣對人體無害，更可透過氫分子消除體內自由基，理論上對人體是有幫助的，因為體內循環和代謝越穩定，和治療就可相輔相成，病患比較不會疲倦和痠痛等，但氫分子目前在台灣僅是輔助治療。

友荃科技董事長林文章表示，氫美機從研發到現在，一直在努力尋求肯定，現今也不斷針對氫美機重新調整、測試、實驗，讓多研究和臨床試驗來證明氫氧保健對身體是無害的，目前也還持續在高醫和日本做實驗，未來也將朝醫療器材方向努力。

(中時電子報)