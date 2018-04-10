《時來運轉》單場暨場中投注 NBA西區誰出線？

2018年04月10日 09:48 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(4月10日~4月17日)

1.「美國職籃」：提供3場單場或場中投注。

4/15(日)要進入美國職籃季後賽，台灣運彩將視對戰組合提供單場或場中投注。

目前西區戰況激烈、呈現膠著狀態，最終由哪8支隊伍進入季後賽？台灣運彩提供3場單場或場中投注，共同關心季後賽出線隊伍。

‧「美國職籃 2017-18 球季 總冠軍」投注賠率最低的前六隊：金州勇士1.90倍、休士頓火箭2.20倍、克里夫蘭騎士7.50倍、多倫多暴龍8.00倍、費城76人20.00倍、波特蘭拓荒者30.00倍。

2.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

大谷翔平令人驚豔的表現，不僅幫助球隊戰績領先，也燒熱在台灣喜愛美國職棒的消費者。4/15(日)~4/16(一)洛杉磯天使作客目前美聯中區墊底的堪薩斯皇家，大谷能否幫助球隊再奪勝績？台灣運彩提供單場投注。

3.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

左手骨折的陽岱鋼目前下放二軍歸期未定，讀賣巨人戰力勢必受到影響。近期處於三連敗的巨人將於4/11(三)~4/12(四)主場迎戰二連勝的橫濱海灣之星，主場優勢能否彌補戰力受損情勢值得關注。

4.「足球」：提供39場單場或場中投注。

本週週中足球兩大焦點，分別是亞足聯盃和歐洲冠軍聯賽8強第二回合。

週末足球除了歐洲五大聯賽和澳甲、日甲及荷甲外，4/13(五)晚間今年首度加開單場及場中投注的中超，全方位滿足不同喜好的足球迷，詳細單場及場中投注的賽事資訊，請參考單場暨場中投注預告時間表。

‧「亞足聯盃」：提供5場單場及場中投注。

台灣代表航源FC在亞足聯盃第三場小組賽，4/10(二)將遠征北韓平壤，迎戰地主球隊火炬SC，兩隊在小組賽都苦吞2連敗，想在I組爭取出線，都有不能再輸的壓力。

4/10(二)還有多場精彩對決。H組由新加坡聯賽亞軍淡濱尼流浪，作客越南強敵乂安藍江，淡濱尼流浪前4輪1和3敗只得1分，本場比賽必須爭取勝利才能保住出線希望。同組的另一場比賽，由印尼球隊佩斯查雅加達，主場對壘馬來西亞聯賽冠軍柔佛DT，兩隊和乂安藍江都是2勝1和1敗各得7分，誰能拿到H組前2名晉級下一輪仍是未知數。

‧「歐冠足球」：提供4場單場投注。

4場歐冠8強第二回合，台灣運彩全部開放單場投注。

歐洲冠軍聯賽週中凌晨繼續上演8強第二回合賽事，首回合在主場順利獲勝的巴塞隆納和利物浦，第二回合分別作客羅馬與曼城，兩隊都握有3球的領先優勢，巴薩首回合大勝羅馬4：1，利物浦則是3：0橫掃曼城，但次回合作客仍須提防對手強勢反撲，尤其是在英超遙遙領先的曼城，主場進攻能力無庸置疑，絕對是一場不容錯過的高強度大戰。

皇家馬德里作客3：0大破尤文圖斯、拜仁慕尼黑客場2：1逆轉塞維亞，都在首回合搶得先機，第二回合擁有主場優勢，能否趁勝追擊拿下4強門票？尤文圖斯和塞維亞被逼入絕境，已經沒什麼好輸了，勢必放手一搏，賭一個奇蹟重生的機會。

(中時電子報)