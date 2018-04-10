懸！她控訴遭前夫下藥性侵 但DNA卻是別人的…

2018年04月10日 10:06 中時電子報 張國欽

1名去年離婚女子控訴，去年與徐姓前夫討論小孩的教育問題時，遭下藥性侵，事後還被恐嚇不得報警，否則會被驗出有毒品反應吃牢飯。檢察官調查果然有毒品反應，但驗出的男性DNA卻不是前夫的。

女子指控，當天前夫拿了1罐飲料給她，喝後全身無力，前夫趁機脫光她的衣服性侵，事後還恐嚇不可以報警，否則身上會驗出毒品反應會被抓去關，她越想越不對勁，便控告前夫涉犯加重強制性交罪，並到醫院採驗。

但徐男否認犯罪，辯稱當天並沒有帶飲料給前妻喝，兩人也沒有發生性關係，更沒有恐嚇她有毒品反應不准報警，且當天談完準備離開時，前妻心情不好拿剪刀劃自己手臂，還用拳頭捶桌子自殘，因當時急著上班，就將剪刀收起安撫她後才離開。

檢察官從女子陰部與陰道採集檢體，雖然發現精子細胞、也驗到1名男性Y染色體的DNA型別，但這個DNA型別卻與女子前夫的DNA型別不同。檢方為了釐清事實，2度傳喚女子到庭說明，希望她能否提供更進一步的證據，但女子始終未到庭說明，徐男也否認下藥性侵，因而對徐男不起訴處分。

網友對此案的看法是「「標準吸ㄎ一ㄤ」、「藥嗑太嗨了，和多少個發生了也不知道」、「什麼人都有，瞎」、「女的好亂」。

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(中時電子報)