老舊大型柴油車汰換 南市1億3000萬補助款入庫

台南市政府環保局為改善PM2.5汙染，除加強路邊攔檢大型柴油車外，也補助淘汰報廢或加裝濾煙器。（環保局提供）

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台南市政府環保局致力改善PM2.5汙染，今年獲環保署補助2億7000餘萬元，補助全市一、二期老舊大型柴油車及三期大型柴油車報廢或加裝濾煙器；其中，第一期款1億3000萬元已核撥入庫，歡迎符合資格的車主把握機會踴躍申請。

環保局表示，淘汰報廢1999年6月30日以前出廠的一、二期老舊大型柴油車，以及1999年7月1日至2006年12月31日出廠的三期大型柴油車加裝環保署核定補助的濾煙器，均可申請補助。淘汰報廢依不同期別車型可申請5至40萬元補助；加裝濾煙器可申請7萬至15萬元補助。目前環保署已審驗核定6間濾煙器代理廠商，共計21款型號的濾煙器，符合資格的車主可盡速安裝並申請補助經費。

環保局還說，設籍台南市的一至三期大型柴油車約有1萬輛，自去年8月配合環保署宣導「空氣汙染防制行動方案」，推動「老舊一、二期大型柴油車補助淘汰」及「三期大型柴油車加裝濾煙器補助」，至今年3月底已有451輛申請柴油車汰舊及濾煙器補助。

環保局為加速改善空氣品質，還積極規畫空氣品質維護區，禁止或限制老舊大型柴油車輛進入，同時加強柴油車路邊攔檢，一旦排煙超標車輛均立即開單告發並限期改善，希望一到三期老舊大型柴油車車主配合政策及早申請補助，汰舊換新還可向財政部申請減免5萬元新車貨物稅。

(中時)

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