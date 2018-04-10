影》超神薛爾瑟！完封剽悍勇士還跑出生涯首盜

2018年04月10日 10:07 中時電子報 蔡銘仁

Max Scherzer with his first career attempted steal. Like everything he does, it was successful. pic.twitter.com/feJMdDoT3S — Rudy Gersten (@DCBarno) 2018年4月10日

大都會和勇士竄起，國民不再能輕鬆稱霸國聯東區，近期國民更苦吞五連敗，他們想脫離泥沼，還是得靠王牌薛爾瑟(Max Scherzer)，國民今(10日)與勇士交鋒，薛爾瑟一夫當關，睽違2年再飆9局完封勝，還敲安並上演生涯首次盜壘成功，率隊2比0贏球。

國民近四年三度以龍頭之姿打進季後賽，但他們今年投手群不振，團隊自責分率高達4.83，居聯盟第24；打線即便有暫居聯盟全壘打王的哈波(Bryce Harper)在陣，團隊打擊率2成41也僅算普通。國民的平庸，讓他們難跟大都會及勇士抗衡，暫居國聯東區第三。

國民碰上勇士的泰倫(Julio Teheran)，僅在1下2出局攻占一二壘時，靠著坎卓克(Howie Kendrick)適時貢獻二壘打，進帳2分，隨後不再有分數進帳。2分不算多，但對今天的薛爾瑟來說，已經足夠了！

薛爾瑟前役面對勇士，僅投5局失5分吞敗，相隔5天再戰勇士，他可沒讓這群勇士們好過。勇士團隊打擊率2成85，傲視全聯盟，但薛爾瑟整場威風八面，只被打出2安，沒送出任何保送，最後薛爾瑟一路投到9上，用95.3英里速球飆出本場第10K，替這場比賽劃下句點。

薛爾瑟不僅投得精采，在打擊區也4打數貢獻1安；值得一提是，他7下敲安上壘後，還趁著勇士中繼莫伊蘭(Peter Moylan)不注意，嘗試盜二壘成功。薛爾瑟今年生涯第11季，這是他首次盜壘成功，全場包括球迷跟他的隊友，都替他鼓掌喝采。

薛爾瑟前次完封勝，是在2015年10月3日對大都會，此次他相隔2年再飆完封勝，帶領國民中止近期的五連敗，本季第二度單場10K，和印地安人的克魯伯(Corey Kluber)暫以27K並列聯盟三振王。國民止敗，戰績5勝5敗仍居國聯東區第三，輸球的勇士仍居第二。

(中時電子報)