影》超神薛爾瑟！完封剽悍勇士還跑出生涯首盜

薛爾瑟(右)完封勇士，興奮得跟捕手擊掌慶賀。(美聯社)

友善列印
中時電子報

大都會和勇士竄起，國民不再能輕鬆稱霸國聯東區，近期國民更苦吞五連敗，他們想脫離泥沼，還是得靠王牌薛爾瑟(Max Scherzer)，國民今(10日)與勇士交鋒，薛爾瑟一夫當關，睽違2年再飆9局完封勝，還敲安並上演生涯首次盜壘成功，率隊2比0贏球。

國民近四年三度以龍頭之姿打進季後賽，但他們今年投手群不振，團隊自責分率高達4.83，居聯盟第24；打線即便有暫居聯盟全壘打王的哈波(Bryce Harper)在陣，團隊打擊率2成41也僅算普通。國民的平庸，讓他們難跟大都會及勇士抗衡，暫居國聯東區第三。

國民碰上勇士的泰倫(Julio Teheran)，僅在1下2出局攻占一二壘時，靠著坎卓克(Howie Kendrick)適時貢獻二壘打，進帳2分，隨後不再有分數進帳。2分不算多，但對今天的薛爾瑟來說，已經足夠了！

薛爾瑟前役面對勇士，僅投5局失5分吞敗，相隔5天再戰勇士，他可沒讓這群勇士們好過。勇士團隊打擊率2成85，傲視全聯盟，但薛爾瑟整場威風八面，只被打出2安，沒送出任何保送，最後薛爾瑟一路投到9上，用95.3英里速球飆出本場第10K，替這場比賽劃下句點。

薛爾瑟不僅投得精采，在打擊區也4打數貢獻1安；值得一提是，他7下敲安上壘後，還趁著勇士中繼莫伊蘭(Peter Moylan)不注意，嘗試盜二壘成功。薛爾瑟今年生涯第11季，這是他首次盜壘成功，全場包括球迷跟他的隊友，都替他鼓掌喝采。

薛爾瑟前次完封勝，是在2015年10月3日對大都會，此次他相隔2年再飆完封勝，帶領國民中止近期的五連敗，本季第二度單場10K，和印地安人的克魯伯(Corey Kluber)暫以27K並列聯盟三振王。國民止敗，戰績5勝5敗仍居國聯東區第三，輸球的勇士仍居第二。

(中時電子報)

《時來運轉》單場暨場中投注 NBA… MLB》紅襪游擊手受傷 林子偉本季…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。