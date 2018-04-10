空氣盒子即時掌握地區PM2.5動態

雲林縣虎尾鎮公所安裝空氣盒子，透過APP隨時掌握空氣品質，綠色代表好，橘、黃表示不好。（許素惠攝)

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雲林縣虎尾鎮公所安裝空氣盒子，透過APP隨時掌握空氣品質，從手機APP網頁上可以看到哪些點有空氣盒檢測儀。（許素惠攝)
雲林縣虎尾鎮公所安裝空氣盒子，透過APP隨時掌握空氣品質。（許素惠攝)

近年來空氣品質和PM2.5甚受民眾關注，雲林虎尾鎮公所為即時掌握PM2.5數據，安裝了空氣盒子檢測儀器，10日上午進行APP的指導教學，讓大家可以透過網頁及手機APP隨時了解各據點的空氣品質，做為因應的依據。

「空氣盒子EdiGreen AirBox」計畫由民間業者和中研院合作，提供實體監測器材AirBox空氣盒子，用於感測PM2.5和溫度、濕度等資訊，再將收集到的資訊上傳到雲端平台，整合Google Maps地圖，讓使用者能透過網頁或手機App來隨時監看各據點的空氣品質資訊。

訊舟科技公司大中華事業處處長鄭振中指引大家下載專用APP，並教導如何觀察、判斷各種數據及資料，宛如上了一堂環保科普課。

鎮長林文彬表示，空氣汙染日益嚴重，空汙防治已成為當前最重要的課題，該公所為了防空汙做了許多努力及措施，清明節才於鎮立殯葬所耗資555萬元完成增設環保金爐，將紙錢、金紙等集中焚燒，減少環境危害，今又安裝啟用空氣盒子，搭配APP使用，可隨時掌握PM2.5和溫度、濕度資訊，希望大家一起重視PM2.5的環境議題。

PM2.5影響日常生活甚鉅，空氣盒子計畫以各國中小學等學校優先實施，讓校方可以即時掌握空品，做為學生是否適合戶外活動的依據。

(中時)

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